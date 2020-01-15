Компания «РСГ-Академическое» впервые возглавила рейтинг крупнейших застройщиков Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» впервые возглавило рейтинг крупнейших застройщиков Свердловской области по объемам ввода жилья, который составил Единый ресурс застройщиков по итогам 2019 года.Компания «РСГ-Академическое» ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории. В прошлом году застройщик сдал в эксплуатацию 144 тыс. 205 кв. м., нарастив долю на рынке Свердловской области до 15,18%. На втором месте рейтинга — «Атомстройкомплекс» (137 тыс. 466 кв. м.), на третьем — Группа ЛСР (123 тыс. 495 кв. м.). В топ-5 рейтинга также попали ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург» (73 тыс. 599 кв. м.) и «Астра-Девелопмент» (64 тыс. 406 кв. м.).Отметим, что по итогам 2018 года первые три строчки рейтинга заняли Группа ЛСР (124 тыс. 868 кв. м.), АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (70 тыс. 821 кв. м.) и ГК ТЭН (60 тыс. 807 кв. м.).