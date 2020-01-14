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Утвержден план по капремонту жилых домов в Екатеринбурге на 2020 год

14 январь 2020 (10:11)

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении капитального ремонта многоэтажных жилых домов в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.

Согласно постановлению, капремонты домов будут выполняться в соответствии с региональной программой на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Свердловской области, и предложениями регионального оператора.

«Документом утвержден перечень адресов многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году. В прошлом году по каждому дому, вошедшему в перечень капремонта 2020 года, по заказу регионального оператора было проведено обследование, на основании которого разработана проектно-сметная документация на те или иные необходимые виды работ. Среди них: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыши, фасада, фундамента или подвальных помещений», — говорится в сообщении.

Всего в Екатеринбурге в 2020 году планируется отремонтировать 280 многоэтажных объектов.

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