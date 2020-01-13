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В новогодние праздники екатеринбуржцы чаще всего покупали мебель, одежду и товары для творчества

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. По объему потраченных средств самыми популярными товарами у жителей Екатеринбурга в рамках онлайн-шопинга стали одежда, обувь и товары для дома. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркета», изучив платежи на онлайн-площадках и данные о переходах с «Яндекс.Маркета» на сайты магазинов в период с 1 по 8 января 2020 года.



Как сообщает пресс-служба «Яндекс.Деньги», среди наиболее часто покупаемых в интернете товаров также оказались косметика, бытовая техника, книги, товары для хобби и спортинвентарь. При этом средний чек по этим товарам увеличился по сравнению с первыми днями января 2019 года. Исключением стали лишь товары для авто, электроника и еда.



Так, в начале наступившего года на одежду и обувь екатеринбуржцы тратили в среднем по 1 тыс. 559 руб. — на 50% больше, чем год назад. При этом средний чек за косметику и товары для здоровья вырос на 4% и составил 3 тыс. 599 руб.



Особым спросом у пользователей «Яндекс.Маркета» пользовались товары для рукоделия и творчества, количество переходов по ним увеличилось на 50% и 32% соответственно. При этом средний чек за товары для хобби вырос на 20% по сравнению с первыми числами января 2019 года и составил 2 тыс. 340 руб.



За товары для дома и сада в новогодние праздники горожане в среднем платили по 3 тыс. 665 руб.



Однако заметнее всего в первые дни 2020 года вырос интерес к мягкой мебели и шкафам — количество переходов с «Яндекс.Маркета» на сайты с этими товарами увеличилось на 73% и 45% соответственно. Также в январские каникулы повышенным спросом пользовалась техника для сада — в интернете ее искали на 16% чаще, чем в эти же дни годом ранее.



Между тем на 3% сократился средний чек екатеринбуржцев за цветы и другие растения, оплаченные через «Яндекс.Кассу», составив в среднем 2 тыс. 758 руб. За книги жители уральской столицы стали платить на 28% меньше — в среднем по 227 руб. Кроме того, средний чек за автозапчасти и автоаксессуары понизился на 34% по сравнению с началом 2019 года и составил 2 тыс. 55 руб.



В магазинах бытовой техники свердловчане расходовали в среднем по 3 тыс. 254 руб., что на 24% меньше показателя прошлого года. Активнее всего горожане искали на «Яндекс.Маркете» холодильники и винные шкафы. Кроме того, средний чек за электронику сократился на 41% и составил 1 тыс. 604 руб. В этой категории самыми популярными товарами стали мобильные телефоны, наушники, колонки и умные часы.



Также в начале нового года жители Екатеринбурга меньше тратили на продукты с доставкой — средний чек здесь составил 640 руб., что на 20% ниже, чем в первые дни 2019 года.

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