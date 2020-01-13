Новости дня

Екатеринбургский НИИ охраны труда выразил благодарность компании «ФОРЭС» за многолетнее сотрудничество

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Екатеринбургский Научно-исследовательский институт охраны труда (НИИОТ) в конце декабря вручил благодарственное письмо руководству ООО «ФОРЭС», сообщает пресс-служба компании.



«За годы взаимодействия отношения наших компаний укрепились. Благодаря общности интересов достигнуты наилучшие результаты в работе», — говорится в письме.



Компания «ФОРЭС» работает с НИИОТ более пяти лет. Поначалу совместные проекты были разовыми. В основном они заключались в проведении для сотрудников обучающих курсов по охране труда. Со временем сотрудничество переросло в комплексное и стало постоянным.



«НИИ охраны труда имеет большой профессиональный потенциал. Уровень знаний и компетенции института высоко оценивают многие партнеры, в том числе Министерство труда и социальной защиты РФ. Это базовый, фундаментальный для Уральского федерального округа институт охраны труда. По своим сотрудникам, вернувшимся с обучения в НИИОТ, мы видим, что качество полученных знаний действительно высокое», — отмечает заместитель исполнительного директора по охране труда и промышленной безопасности ООО «ФОРЭС» Николай Шедловский.



В НИИОТ руководители и специалисты служб охраны труда компании «ФОРЭС» проходят плановое повышение квалификации. Также на обучение направляют комиссию, сформированную для проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). Сотрудники узнают о новшествах, появившихся в законодательстве, актуализируют прежние знания, обсуждают предстоящую процедуру СОУТ.



«Кроме того, НИИОТ участвует в мониторинге окружающей среды на границах санитарно-защитных зон в обособленных подразделениях компании силами имеющейся аккредитованной лаборатории. Также сотрудники «ФОРЭС» участвуют в различных семинарах и форумах по охране труда, экологической и промышленной безопасности, проходящих на базе НИИ», — сообщили в пресс-службе ООО «ФОРЭС».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:25</span><br /><strong>Екатеринбургский НИИ охраны труда выразил благодарность компании «ФОРЭС» за многолетнее сотрудничество</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Екатеринбургский Научно-исследовательский институт охраны труда (НИИОТ) в конце декабря вручил благодарственное письмо руководству ООО «ФОРЭС», сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092484-ekaterinburgskiy-nii-ohrany-truda-vyrazil-blagodarnost-kompanii-fores-za-mnogoletnee-sotrudnichestvo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: