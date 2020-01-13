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Екатеринбургский НИИ охраны труда выразил благодарность компании «ФОРЭС» за многолетнее сотрудничество

13 январь 2020 (12:25)

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Екатеринбургский Научно-исследовательский институт охраны труда (НИИОТ) в конце декабря вручил благодарственное письмо руководству ООО «ФОРЭС», сообщает пресс-служба компании.

«За годы взаимодействия отношения наших компаний укрепились. Благодаря общности интересов достигнуты наилучшие результаты в работе», — говорится в письме.

Компания «ФОРЭС» работает с НИИОТ более пяти лет. Поначалу совместные проекты были разовыми. В основном они заключались в проведении для сотрудников обучающих курсов по охране труда. Со временем сотрудничество переросло в комплексное и стало постоянным.

«НИИ охраны труда имеет большой профессиональный потенциал. Уровень знаний и компетенции института высоко оценивают многие партнеры, в том числе Министерство труда и социальной защиты РФ. Это базовый, фундаментальный для Уральского федерального округа институт охраны труда. По своим сотрудникам, вернувшимся с обучения в НИИОТ, мы видим, что качество полученных знаний действительно высокое», — отмечает заместитель исполнительного директора по охране труда и промышленной безопасности ООО «ФОРЭС» Николай Шедловский.

В НИИОТ руководители и специалисты служб охраны труда компании «ФОРЭС» проходят плановое повышение квалификации. Также на обучение направляют комиссию, сформированную для проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). Сотрудники узнают о новшествах, появившихся в законодательстве, актуализируют прежние знания, обсуждают предстоящую процедуру СОУТ.

«Кроме того, НИИОТ участвует в мониторинге окружающей среды на границах санитарно-защитных зон в обособленных подразделениях компании силами имеющейся аккредитованной лаборатории. Также сотрудники «ФОРЭС» участвуют в различных семинарах и форумах по охране труда, экологической и промышленной безопасности, проходящих на базе НИИ», — сообщили в пресс-службе ООО «ФОРЭС».

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