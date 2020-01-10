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Чистый приток в паевые фонды РФ в прошлом году превысил 103 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.01.2020. За декабрь 2019 года управляющие компании привлекли в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) более 30 млрд руб. — вдвое больше, чем за весь 2016 год. По итогам минувшего года чистый приток в ПИФы составил 103,6 млрд руб.



Как сообщает «Коммерсантъ», предварительные данные Investfunds свидетельствуют о том, что декабрь прошлого года и весь 2019 год стали самыми успешными для управляющих компаний за всю четвертьвековую историю данного сегмента рынка.



Между тем в первые месяцы минувшего года был зафиксирован мощный отток в секторе коллективных инвестиций: с января по апрель 2019 года частные инвесторы вывели из розничных ПИФов почти 5 млрд руб. Однако в конце весны произошел перелом, который перерос в массовые привлечения в осенне-зимний период. Как уточняют аналитики, восстановлению ПИФов в конце года способствовала благоприятная конъюнктура: ставки по вкладам обновили исторические минимумы, при этом большая часть паевых фондов с начала 2019 года показала двузначную доходность.



Среди лидеров роста — ПИФы облигаций (11,9 млрд руб. только в декабре 2019 года) и ПИФы смешанных инвестиций (10,16 млрд руб. в декабре 2019 года). При этом в фонды акций частные инвесторы в конце 2019 года инвестировали около 6 млрд руб.



По словам экспертов, завершение 2019 года оказалось чрезвычайно успешным для рынка коллективных инвестиций. На фоне снижения ставок по традиционным банковским вкладам частные инвесторы активно ищут альтернативу денежным размещениям.

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