Новости дня
Чистый приток в паевые фонды РФ в прошлом году превысил 103 млрд рублей
10 январь 2020 (18:01)
УрБК, Москва, 10.01.2020. За декабрь 2019 года управляющие компании привлекли в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) более 30 млрд руб. — вдвое больше, чем за весь 2016 год. По итогам минувшего года чистый приток в ПИФы составил 103,6 млрд руб.
Как сообщает «Коммерсантъ», предварительные данные Investfunds свидетельствуют о том, что декабрь прошлого года и весь 2019 год стали самыми успешными для управляющих компаний за всю четвертьвековую историю данного сегмента рынка.
Между тем в первые месяцы минувшего года был зафиксирован мощный отток в секторе коллективных инвестиций: с января по апрель 2019 года частные инвесторы вывели из розничных ПИФов почти 5 млрд руб. Однако в конце весны произошел перелом, который перерос в массовые привлечения в осенне-зимний период. Как уточняют аналитики, восстановлению ПИФов в конце года способствовала благоприятная конъюнктура: ставки по вкладам обновили исторические минимумы, при этом большая часть паевых фондов с начала 2019 года показала двузначную доходность.
Среди лидеров роста — ПИФы облигаций (11,9 млрд руб. только в декабре 2019 года) и ПИФы смешанных инвестиций (10,16 млрд руб. в декабре 2019 года). При этом в фонды акций частные инвесторы в конце 2019 года инвестировали около 6 млрд руб.
По словам экспертов, завершение 2019 года оказалось чрезвычайно успешным для рынка коллективных инвестиций. На фоне снижения ставок по традиционным банковским вкладам частные инвесторы активно ищут альтернативу денежным размещениям.
Как сообщает «Коммерсантъ», предварительные данные Investfunds свидетельствуют о том, что декабрь прошлого года и весь 2019 год стали самыми успешными для управляющих компаний за всю четвертьвековую историю данного сегмента рынка.
Между тем в первые месяцы минувшего года был зафиксирован мощный отток в секторе коллективных инвестиций: с января по апрель 2019 года частные инвесторы вывели из розничных ПИФов почти 5 млрд руб. Однако в конце весны произошел перелом, который перерос в массовые привлечения в осенне-зимний период. Как уточняют аналитики, восстановлению ПИФов в конце года способствовала благоприятная конъюнктура: ставки по вкладам обновили исторические минимумы, при этом большая часть паевых фондов с начала 2019 года показала двузначную доходность.
Среди лидеров роста — ПИФы облигаций (11,9 млрд руб. только в декабре 2019 года) и ПИФы смешанных инвестиций (10,16 млрд руб. в декабре 2019 года). При этом в фонды акций частные инвесторы в конце 2019 года инвестировали около 6 млрд руб.
По словам экспертов, завершение 2019 года оказалось чрезвычайно успешным для рынка коллективных инвестиций. На фоне снижения ставок по традиционным банковским вкладам частные инвесторы активно ищут альтернативу денежным размещениям.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За январь и февраль отток средств из ПИФов превысил 2 млрд рублей
- InvestFunds: вывод пайщиками средств из открытых фондов продолжается
- Национальная лига управляющих: Падение фондового рынка обернулось массовым выводом средств инвесторов из ПИФов
- Отток средств из паевых инвестиционных фондов за июнь 2009 года превысил 1,2 млрд. рублей
- «Коммерсантъ» и Александр Мазунин: «Фонды подвели оттоки года»