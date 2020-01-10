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«Уральские авиалинии» объявили о запуске рейсов на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени

10 январь 2020 (16:18)

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новые рейсы на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени.

Новая полетная программа стартует в феврале 2020 года. Она будет включать следующие маршруты: с 6 февраля: Екатеринбург — Хайкоу — по четвергам; с 7 февраля: Тюмень — Хайкоу — по пятницам; с 7 февраля: Хайкоу — Тюмень — по пятницам; с 8 февраля: Хайкоу — Екатеринбург — по субботам.

Рейсы будут выполняться на новом лайнере Airbus A321neo с технической посадкой в Новосибирске, сообщили УрБК в компании. Маршрут разработан совместно с Государственным туроператором Китая CITS Beijing.

Напомним, Хайнань — самая южная провинция Китая, которая славится песчаными пляжами, туристическими маршрутами и лечебными центрами. При этом отдыхать на острове можно круглый год.

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