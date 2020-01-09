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В суд направлен иск о ликвидации несанкционированной свалки на улице Коммунистическая в Екатеринбурге





В октябре 2019 года совместно со специалистами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора были установлены факты несанкционированного размещения отходов на земельных участках по ул. Коммунистическая.



В результате в Кировский районный суд Екатеринбурга было направлено исковое заявление о возложении на министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, а также на администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга обязанности очистить от захламления вышеуказанные земельные участки.



Очередное судебное заседание по исковому заявлению назначено на 12 февраля 2020 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Также в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное в июле 2018 года, по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов», а также части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство» по факту захламления земельных участков отходами производства и потребления.



Напомним, что в Екатеринбурге из-за



В связи с этим ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям без особой надобности не выходить на улицу. Ограничить себя в прогулках и походах по магазинам.



В настоящее время спецтехника засыпает очаги тления снегом, вывозимым с городских улиц УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в связи с организацией несанкционированного размещения отходов в районе коллективных садов «Учитель» и «Садовод № 36» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.В октябре 2019 года совместно со специалистами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора были установлены факты несанкционированного размещения отходов на земельных участках по ул. Коммунистическая.В результате в Кировский районный суд Екатеринбурга было направлено исковое заявление о возложении на министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, а также на администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга обязанности очистить от захламления вышеуказанные земельные участки.Очередное судебное заседание по исковому заявлению назначено на 12 февраля 2020 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры.Также в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное в июле 2018 года, по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов», а также части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство» по факту захламления земельных участков отходами производства и потребления.Напомним, что в Екатеринбурге из-за тления на несанкционированном полигоне бытовых отходов по ул. Коммунистической в отдельных районах ощущается запах гари.В связи с этим ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям без особой надобности не выходить на улицу. Ограничить себя в прогулках и походах по магазинам.В настоящее время спецтехника засыпает очаги тления снегом, вывозимым с городских улиц

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