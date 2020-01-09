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В Екатеринбурге из-за тления на полигоне бытовых отходов в отдельных районах ощущается запах гари

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. В Екатеринбурге из-за тления на несанкционированном полигоне бытовых отходов по ул. Коммунистической в отдельных районах ощущается запах гари. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Спецтехника производит засыпку очагов снегом, вывозимым с городских улиц.



«Специалисты МЧС ежедневно производят контроль за состоянием воздуха. Сегодня из-за отсутствия ветра запах гари с тлеющего полигона ощущается в микрорайонах Уралмаш и Эльмаш. В этой связи специалисты МЧС рекомендуют жителям без особой надобности не выходить на улицу. Ограничить себя в прогулках и походах по магазинам. Постараться не открывать окна и двери, не проветривать помещение. Тем, у кого в доме есть увлажнители и очистители воздуха, — воспользоваться ими», — говорится в сообщении.

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