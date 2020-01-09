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Свердловский арбитраж признал банкротом компанию «Монолит-Строй»
9 январь 2020 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Монолит-Строй». Об этом сообщается в материалах арбитража.
«Признать ООО «Монолит-Строй» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 5 июня 2020 года», — говорится в судебном решении.
Заявление о банкротстве ООО «Монолит-Строй» в апреле 2019 подало ООО «СКМ». Общая сумма исковых требований тогда превышала 5 млн руб.
ООО «Монолит-Строй» зарегистрировано в Екатеринбурге. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.
«Признать ООО «Монолит-Строй» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 5 июня 2020 года», — говорится в судебном решении.
Заявление о банкротстве ООО «Монолит-Строй» в апреле 2019 подало ООО «СКМ». Общая сумма исковых требований тогда превышала 5 млн руб.
ООО «Монолит-Строй» зарегистрировано в Екатеринбурге. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.
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