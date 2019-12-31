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Почему фартук из керамической плитки лучше всего?









Плитка на кухне



Если говорить о вопросе более обширно, то стоит заметить, что и на полу в кухне рациональнее всего класть именно керамическую плитку или керамогранит. Она не требует какого-то особенного ухода, легко протирается обыкновенной тряпкой, а значит соблюдать чистоту этой поверхности не составит труда. Санитария этого помещения крайне важна, поэтому плитка - самый оптимальный вариант.



Что же касается фартука, то его смысл ровно в том же. Загрязненную стену, оклеенную обоями или окрашенную, будет очень трудно очистить. К тому же пятна бывают разные: от той же томатной пасты просто невозможно отмыть поверхность, не приспособленную к таким пятнам. Плитку же стоит просто протереть влажной тряпкой или губкой, даже не используя при этом жестких щеток.



Также фартук — это яркая деталь, вызывающая интерес и притягивающая внимание посетителей. Она часто бывает с геометрическим узором или в виде мозаики, ярко контрастирующей на фоне нежных нюдовых тонов:



— одни предпочитают плитку 3D с рисунком флоры или фауны;

— другие приобретают ее на заказ с собственным изображением;

— третьи закупают однотонную и очень рады выбору.



Сегодня на любой вкус имеется продукт, поэтому рынок растет и расширяется. Вы можете убедиться в этом сами, посетив магазин Keramogranit.ru, который имеет колоссальное количество коллекций различных производителей по реальным и адекватным ценам. Кстати, они осуществляют доставку, которую Вы можете оформить прямо на этом сайте.



Лучше всего при выборе фартука на кухню сразу отказаться от идеи с зеркальной плиткой. Разумеется, она очень красивая и визуально увеличивает пространство, но в данном случае на этом ее эксплуатационные свойства закончатся. Так как зеркало быстро грязнится, главную функцию она выполнять не сможет, и Вам придется намывать ее с утра до поздней ночи. Кухня — это место силы, и на ее концепцию обычно тратится немало сил. Осознание того, что это помещение, где мы проводим много времени за готовкой, разговорами и чаепитиями, обязательно заставит Вас всерьез задуматься о максимальном удобстве именно в этой комнате. Помимо красоты, кухня должна быть еще и практичной: такой, чтобы поверхности не приходили в негодность много-много лет. Поэтому именно в зоне фартука использовать плитку наиболее уместно , если вдруг Вы в этом сомневались.Если говорить о вопросе более обширно, то стоит заметить, что и на полу в кухне рациональнее всего класть именно керамическую плитку или керамогранит. Она не требует какого-то особенного ухода, легко протирается обыкновенной тряпкой, а значит соблюдать чистоту этой поверхности не составит труда. Санитария этого помещения крайне важна, поэтому плитка - самый оптимальный вариант.Что же касается фартука, то его смысл ровно в том же. Загрязненную стену, оклеенную обоями или окрашенную, будет очень трудно очистить. К тому же пятна бывают разные: от той же томатной пасты просто невозможно отмыть поверхность, не приспособленную к таким пятнам. Плитку же стоит просто протереть влажной тряпкой или губкой, даже не используя при этом жестких щеток.Также фартук — это яркая деталь, вызывающая интерес и притягивающая внимание посетителей. Она часто бывает с геометрическим узором или в виде мозаики, ярко контрастирующей на фоне нежных нюдовых тонов:— одни предпочитают плитку 3D с рисунком флоры или фауны;— другие приобретают ее на заказ с собственным изображением;— третьи закупают однотонную и очень рады выбору.Сегодня на любой вкус имеется продукт, поэтому рынок растет и расширяется. Вы можете убедиться в этом сами, посетив магазин Keramogranit.ru, который имеет колоссальное количество коллекций различных производителей по реальным и адекватным ценам. Кстати, они осуществляют доставку, которую Вы можете оформить прямо на этом сайте.Лучше всего при выборе фартука на кухню сразу отказаться от идеи с зеркальной плиткой. Разумеется, она очень красивая и визуально увеличивает пространство, но в данном случае на этом ее эксплуатационные свойства закончатся. Так как зеркало быстро грязнится, главную функцию она выполнять не сможет, и Вам придется намывать ее с утра до поздней ночи.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:22</span><br /><strong>Почему фартук из керамической плитки лучше всего?</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Кухня — это место силы, и на ее концепцию обычно тратится немало сил. Осознание того, что это помещение, где мы проводим много времени за готовкой, разговорами и чаепитиями, обязательно заставит Вас всерьез задуматься о максимальном удобстве именно в этой комнате. Помимо красоты, кухня должна быть еще и практичной: такой, чтобы поверхности не приходили в негодность много-много лет. Поэтому именно в зоне фартука использовать плитку </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092411-pochemu-fartuk-iz-keramicheskoy-plitki-luchshe-vsego.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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