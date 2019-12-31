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Почему фартук из керамической плитки лучше всего?
31 декабрь 2019 (12:22)
Кухня — это место силы, и на ее концепцию обычно тратится немало сил. Осознание того, что это помещение, где мы проводим много времени за готовкой, разговорами и чаепитиями, обязательно заставит Вас всерьез задуматься о максимальном удобстве именно в этой комнате. Помимо красоты, кухня должна быть еще и практичной: такой, чтобы поверхности не приходили в негодность много-много лет. Поэтому именно в зоне фартука использовать плитку наиболее уместно, если вдруг Вы в этом сомневались.
Плитка на кухне
Если говорить о вопросе более обширно, то стоит заметить, что и на полу в кухне рациональнее всего класть именно керамическую плитку или керамогранит. Она не требует какого-то особенного ухода, легко протирается обыкновенной тряпкой, а значит соблюдать чистоту этой поверхности не составит труда. Санитария этого помещения крайне важна, поэтому плитка - самый оптимальный вариант.
Что же касается фартука, то его смысл ровно в том же. Загрязненную стену, оклеенную обоями или окрашенную, будет очень трудно очистить. К тому же пятна бывают разные: от той же томатной пасты просто невозможно отмыть поверхность, не приспособленную к таким пятнам. Плитку же стоит просто протереть влажной тряпкой или губкой, даже не используя при этом жестких щеток.
Также фартук — это яркая деталь, вызывающая интерес и притягивающая внимание посетителей. Она часто бывает с геометрическим узором или в виде мозаики, ярко контрастирующей на фоне нежных нюдовых тонов:
— одни предпочитают плитку 3D с рисунком флоры или фауны;
— другие приобретают ее на заказ с собственным изображением;
— третьи закупают однотонную и очень рады выбору.
Сегодня на любой вкус имеется продукт, поэтому рынок растет и расширяется. Вы можете убедиться в этом сами, посетив магазин Keramogranit.ru, который имеет колоссальное количество коллекций различных производителей по реальным и адекватным ценам. Кстати, они осуществляют доставку, которую Вы можете оформить прямо на этом сайте.
Лучше всего при выборе фартука на кухню сразу отказаться от идеи с зеркальной плиткой. Разумеется, она очень красивая и визуально увеличивает пространство, но в данном случае на этом ее эксплуатационные свойства закончатся. Так как зеркало быстро грязнится, главную функцию она выполнять не сможет, и Вам придется намывать ее с утра до поздней ночи.
Плитка на кухне
Если говорить о вопросе более обширно, то стоит заметить, что и на полу в кухне рациональнее всего класть именно керамическую плитку или керамогранит. Она не требует какого-то особенного ухода, легко протирается обыкновенной тряпкой, а значит соблюдать чистоту этой поверхности не составит труда. Санитария этого помещения крайне важна, поэтому плитка - самый оптимальный вариант.
Что же касается фартука, то его смысл ровно в том же. Загрязненную стену, оклеенную обоями или окрашенную, будет очень трудно очистить. К тому же пятна бывают разные: от той же томатной пасты просто невозможно отмыть поверхность, не приспособленную к таким пятнам. Плитку же стоит просто протереть влажной тряпкой или губкой, даже не используя при этом жестких щеток.
Также фартук — это яркая деталь, вызывающая интерес и притягивающая внимание посетителей. Она часто бывает с геометрическим узором или в виде мозаики, ярко контрастирующей на фоне нежных нюдовых тонов:
— одни предпочитают плитку 3D с рисунком флоры или фауны;
— другие приобретают ее на заказ с собственным изображением;
— третьи закупают однотонную и очень рады выбору.
Сегодня на любой вкус имеется продукт, поэтому рынок растет и расширяется. Вы можете убедиться в этом сами, посетив магазин Keramogranit.ru, который имеет колоссальное количество коллекций различных производителей по реальным и адекватным ценам. Кстати, они осуществляют доставку, которую Вы можете оформить прямо на этом сайте.
Лучше всего при выборе фартука на кухню сразу отказаться от идеи с зеркальной плиткой. Разумеется, она очень красивая и визуально увеличивает пространство, но в данном случае на этом ее эксплуатационные свойства закончатся. Так как зеркало быстро грязнится, главную функцию она выполнять не сможет, и Вам придется намывать ее с утра до поздней ночи.
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