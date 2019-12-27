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Росстат зафиксировал в III квартале рост реальных доходов свердловчан на 9%

27 декабрь 2019 (13:45)

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Реальные доходы жителей Свердловской области в III квартале 2019 года выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

Отметим, что в I квартале реальные доходы свердловчан не изменились. Во II квартале показатель вырос на 2%.

В целом по России реальные доходы населения в I квартале сократились на 1,4%, во II квартале выросли на 0,7%, в III квартале увеличились на 3,3%.

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