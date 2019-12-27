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В Екатеринбурге утвердили нормативы на бесплатное школьное питание во II полугодии 2019-2020 учебного года

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях во II полугодии 2019-2020 учебного года.



Документ утверждает нормативы финансовых затрат в пределах субсидии, выделенной Екатеринбургу из областного бюджета, на обеспечение школьников льготных категорий. Это дети из многодетных семей, семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Эти категории учащихся будут обеспечены бесплатным питанием из расчета не более 81 руб. 25 коп. в день на одного ученика 5-11 классов.



Постановление также предусматривает обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) из расчета не более 175 руб. 87 коп. в день учащихся 1-4 классов, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами.



Для школьников 5-11 классов, являющихся лицами с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами, стоимость питания предусмотрена в размере не более 203 руб. 13 коп. в день на одного человека, сообщает официальный портал Екатеринбурга.



Ученики 1-4 классов, не относящиеся к вышеперечисленным категориям, будут питаться ежедневно на 70 руб. 35 коп. в день исходя из объема выделяемых бюджетом средств.



Александр Высокинский предписал руководителям школ организовать питание учеников в соответствии с требованиями, установленными федеральными санитарными правилами, и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.



Постановление также закрепляет обязанность руководителей школ осуществлять постоянный контроль за организацией питания учащихся в соответствии с согласованным в установленном порядке двухнедельным меню и режимом работы общеобразовательного учреждения. Также глава Екатеринбурга дал поручение руководству школ организовать работу по формированию в среде учащихся культуры здорового питания.

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