Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о создании нового района Екатеринбурга на базе Академического

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о создании восьмого района Екатеринбурга на базе Академического. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.«Создать административно-территориальную единицу Свердловской области с предполагаемым наименованием «Академический район Екатеринбурга» путем преобразования административно-территориальных единиц Свердловской области «Верх-Исетский район Екатеринбурга» и «Ленинский район Екатеринбурга» в форме выделения части их территории», — говорится в документе.Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.Напомним, что 24 декабря региональное Заксобрание в трех чтениях приняло законопроект о создании в Екатеринбурге нового района на базе Академического. Ранее эту инициативу поддержали депутаты Екатеринбургской гордумы.Как отмечал ранее генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин, создание на базе Академического восьмого административного района Екатеринбурга сделает жизнь на территории значительно более удобной и комфортной.«Это позволит организовать размещение в районе территориальных подразделений федеральных и региональных институтов власти, среди которых прокуратура, суд, ЗАГС и так далее. Сейчас местные жители вынуждены ездить в другие районы, чтобы получить тот или иной документ, справку и тому подобное. Когда же Академический станет самостоятельной административной единицей, все эти вопросы можно будет решать в шаговой доступности от дома», — отметил Виктор Кривошеин.