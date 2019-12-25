Госэкспертиза одобрила проект второй очереди развязки у района Академический

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Проект строительства второй очереди развязки на кольце улицы Серафимы Дерябиной и ЕКАД получил экспертную оценку ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». Ведомство выдало положительное заключение на проект.Реконструкция инфраструктурного объекта началась осенью 2018 года. Чтобы выполнить первый этап работ и запустить в эксплуатацию плоскостную часть развязки, понадобилось чуть меньше года. За это время через действующее автомобильное кольцо проложили новый дорожный отрезок, который напрямую соединил улицу Вильгельма де Геннина района Академический с улицей Серафимы Дерябиной.Следующим шагом станет сооружение второй очереди автомобильной развязки, которая разведет пересекающиеся в районе автомобильного кольца автопотоки. Речь идет о строительстве эстакады для транзитного транспорта, следующего по ЕКАД.В соответствии с одобренным госэкспертизой проектом, эстакада протяженностью 430 метров поднимет участок ЕКАД на верхний уровень развязки. Она будет состоять из двух параллельных мостовых сооружений шириной по 16,75 метра для разведения встречных транспортных потоков. Ее основные элементы будут выполнены из железобетона, а несущую часть сформируют 14 опор и 13 пролетов, каждый из которых будет скомплектован из 9 продольных балок длиной 33 метра. Расстояние между пролегающими внизу дорожными участками и нижней частью эстакады составит не менее 5 метров.Практическая реализация проекта позволит существенно повысить пропускную способность улично-дорожной сети на границе района Академический и обеспечит непрерывное движение транзитного транспорта на протяженном участке ЕКАД от улицы Амундсена до улицы Светлореченской по трем полосам в каждом направлении со скоростью до 100 километров в час. Чтобы водители могли беспрепятственно попадать с ЕКАД в соседние районы, проект предусматривает использование четырех съездов и элементов действующего автомобильного кольца. По ним можно будет заезжать в сторону центра Екатеринбурга и в направлении района Академический.«Таким образом, власти Екатеринбурга сделали первый шаг по улучшению дорожно-транспортной ситуации на данном направлении», — сообщили в пресс-службе ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».