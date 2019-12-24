Новости дня

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ пресекли действие преступной группы, которая занималась незаконным оборотом оружия и боеприпасов







Фотография предоставлена пресс-службой УФСБ России по Свердловской области



Как сообщает пресс-служба ведомства, в местах проживания участников группы обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия.



Фотография предоставлена пресс-службой УФСБ России по Свердловской области

Фотография предоставлена пресс-службой УФСБ России по Свердловской области



В отношении троих задержанных возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».





Фотография предоставлена пресс-службой УФСБ России по Свердловской области УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность преступной группы в Нижнем Тагиле, которая занималась незаконным оборотом оружия.Как сообщает пресс-служба ведомства, в местах проживания участников группы обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия.В отношении троих задержанных возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:28</span><br /><strong>В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ пресекли действие преступной группы, которая занималась незаконным оборотом оружия и боеприпасов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность преступной группы в Нижнем Тагиле, которая занималась незаконным оборотом оружия.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092280-v-nizhnem-tagile-sotrudniki-fsb-presekli-deystvie-prestupnoy-gruppy-kotoraya-zanimalas-nezakonnym-oborotom-oruzhiya-i-boepripasov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: