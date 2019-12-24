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В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ пресекли действие преступной группы, которая занималась незаконным оборотом оружия и боеприпасов
24 декабрь 2019 (11:28)
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность преступной группы в Нижнем Тагиле, которая занималась незаконным оборотом оружия.
Фотография предоставлена пресс-службой УФСБ России по Свердловской области
Как сообщает пресс-служба ведомства, в местах проживания участников группы обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия.
Фотография предоставлена пресс-службой УФСБ России по Свердловской области
В отношении троих задержанных возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Фотография предоставлена пресс-службой УФСБ России по Свердловской области
Фотография предоставлена пресс-службой УФСБ России по Свердловской области
Как сообщает пресс-служба ведомства, в местах проживания участников группы обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия.
Фотография предоставлена пресс-службой УФСБ России по Свердловской области
В отношении троих задержанных возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Фотография предоставлена пресс-службой УФСБ России по Свердловской области
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