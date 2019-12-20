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ФАС за неделю зафиксировала рост цен на дизельное топливо в Свердловской области
20 декабрь 2019 (13:24)
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Стоимость дизельного топлива в Свердловской области со 9 по 15 декабря 2019 года выросла на 10 коп. по сравнению с показателями, зафиксированными на прошлой неделе, и составила 48,27 руб.
По данным регионального Управления ФАС России, цена на сжиженный газ снизилась на 4 коп. и составила 19,60 руб.
Стоимость бензина АИ-92 (93) осталась прежней и составила 42,07 руб. за литр, а бензин АИ-95 подорожал на 11 коп., до 44,97 руб. за литр.
По данным регионального Управления ФАС России, цена на сжиженный газ снизилась на 4 коп. и составила 19,60 руб.
Стоимость бензина АИ-92 (93) осталась прежней и составила 42,07 руб. за литр, а бензин АИ-95 подорожал на 11 коп., до 44,97 руб. за литр.
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