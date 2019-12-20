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В Екатеринбурге суд взыскал с автосалона «ДрайвАвто» более 400 тыс. рублей за скрученный пробег автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. В Екатеринбурге суд взыскал с автосалона ООО «ДрайвАвто» более 400 тыс. руб. за скрученный пробег автомобиля.



Жительница Екатеринбурга приобрела автомобиль «Лада Калина» 2013 года выпуска в феврале 2019 года. За авто с пробегом 62 тыс. км она заплатила 320 тыс. руб. Вскоре после покупки автомобилю потребовался ремонт, и экспертиза показала, что реальный пробег авто на момент продажи составлял 174 тыс. 784,9 км.



Итоговая стоимость автомобиля с учетом фактических затрат на ремонт, а также устранение дефектов была определена в размере 122 тыс. 522 руб. 78 коп. Екатеринбурженка обратилась к продавцу с требованием о расторжении сделки и возврате денег, но не получила ответа.



После этого женщина обратилась с иском о защите прав потребителя в Кировский райсуд Екатеринбурга, в котором просила расторгнуть договор, взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные за авто, неустойку, расходы на проведение экспертизы, компенсацию морального вреда и возмещение расходов на юридические услуги.



Иск был удовлетворен частично, но решение не устроило ООО «ДрайвАвто» и было обжаловано в вышестоящей инстанции, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.



В апелляционной жалобе салон ссылался на то, что информация о пробеге авто была озвучена исходя из данных бортового компьютера, а покупатель была предупреждена о наличии ошибок в его работе.



Изучив материалы дела, Свердловский областной суд изменил решение суда первой инстанции в части взыскания неустойки, штрафа и госпошлины. Теперь ООО «Драйв Авто» обязано выплатить горожанке 444 тыс. руб., из которых 320 тыс. — стоимость авто, 50 тыс. — неустойка, 19 тыс. — расходы на проведение экспертизы, 5 тыс. — компенсация морального вреда, 20 тыс. — расходы на оплату юридических услуг, 30 тыс. — штраф. Также ответчик должен заплатить госпошлину в размере 7 тыс. 200 руб.

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