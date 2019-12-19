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Банк «НЕЙВА»: В период всплеска мошенничества по банковским картам клиенты стали обращать внимание на инструменты защиты





Наиболее востребованными сегодня услугами среди держателей банковских карт представители кредитно-финансовой организации считают новые мобильные приложения, получение кэшбэка и удаленное обслуживание.



«Помимо тарифов, клиенты стали обращать внимание на удобство, простоту сервисов и удаленное обслуживание. Все больше клиентов на этапе выбора карты уточняют, есть ли мобильное приложение, есть ли сервисы оплаты телефоном (Google Pay, Apple Pay и т. п.). Даже вопрос легкости получения кэшбэка актуален — можно просто совершать операции и получать свое вознаграждение, а можно выбрать карту, ждать выплаты, а потом выяснить, что, оказывается, для получения надо было сохранить чек, зарегистрировать его и так далее. Так что простота — это одно из важных условий в сервисах», — пояснила в



По словам эксперта, важным вопросом для клиентов также стало удобство пополнения банковских карт, возможность пополнения безналично, желательно в один-два клика.



«Клиенты, особенно в больших городах, все меньше снимают наличные, но тем не менее вопрос снятия всегда актуален, поэтому если банк предлагает снятие без комиссии в любом банкомате России, а может, и мира, то это играет большую роль при выборе карты. Также сейчас, в период всплеска мошенничества по банковским картам, клиенты стали обращать внимание на инструменты защиты, которые может предоставить банк для защиты средств. Например, есть ли возможность настроить разные лимиты на разные операции по картам, насколько это быстро и просто», — подчеркивают представители банка «НЕЙВА». УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. По мнению экспертов банка «НЕЙВА», современные клиенты меньше стали доверять рекламе и все чаще стараются разглядеть условия под «звездочкой». Также в период всплеска мошенничества по банковским картам граждане стали обращать внимание на инструменты защиты.Наиболее востребованными сегодня услугами среди держателей банковских карт представители кредитно-финансовой организации считают новые мобильные приложения, получение кэшбэка и удаленное обслуживание.«Помимо тарифов, клиенты стали обращать внимание на удобство, простоту сервисов и удаленное обслуживание. Все больше клиентов на этапе выбора карты уточняют, есть ли мобильное приложение, есть ли сервисы оплаты телефоном (Google Pay, Apple Pay и т. п.). Даже вопрос легкости получения кэшбэка актуален — можно просто совершать операции и получать свое вознаграждение, а можно выбрать карту, ждать выплаты, а потом выяснить, что, оказывается, для получения надо было сохранить чек, зарегистрировать его и так далее. Так что простота — это одно из важных условий в сервисах», — пояснила в интервью УрБК директор департамента розничного бизнеса и платежных технологий банка «НЕЙВА» Наталия Плохая.По словам эксперта, важным вопросом для клиентов также стало удобство пополнения банковских карт, возможность пополнения безналично, желательно в один-два клика.«Клиенты, особенно в больших городах, все меньше снимают наличные, но тем не менее вопрос снятия всегда актуален, поэтому если банк предлагает снятие без комиссии в любом банкомате России, а может, и мира, то это играет большую роль при выборе карты. Также сейчас, в период всплеска мошенничества по банковским картам, клиенты стали обращать внимание на инструменты защиты, которые может предоставить банк для защиты средств. Например, есть ли возможность настроить разные лимиты на разные операции по картам, насколько это быстро и просто», — подчеркивают представители банка «НЕЙВА».

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