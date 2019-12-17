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Аналитики: До конца 2019 года российский рубль может растерять выигрыши в силу сезонных факторов





Как отмечают эксперты, за последнюю неделю рубль существенно окреп по отношению к доллару США и единой европейской валюте. Так, к закрытию пятничных торгов пара рубль/доллар торговалась на уровне 62,9 руб. за долл. США, а курс евро достиг отметки 69,92 руб. за евро. Во вторник, 17 декабря, торги на МосБирже также открылись укреплением рубля, при этом восстановление цен на нефть марки Brent до 65,64 долл. США за баррель дополнительно усиливали позиции российской валюты.



«Начиная с минувшей среды просадка валютной пары USD/RUB набрала весьма стремительные темпы — первоначальным триггером для этого послужили итоги состоявшегося заседания Федеральной резервной системы США. Американский Федрезерв в соответствии с нашими ожиданиями сохранил ключевую ставку на текущих уровнях, при этом высказал ожидания умеренного экономического роста и низкого уровня безработицы на следующий год, а глава ФРС Джером Пауэлл в своих комментариях дал понять, что для перехода к монетарному ужесточению потребуется существенное и стабильное ускорение темпов инфляции, которого на данном этапе ждать не приходится. Исходя из итогов заседания, игроки сделали вывод, что у ФРС США нет причин повышать ставку в среднесрочной перспективе и параметры монетарной политики могут остаться неизменными на протяжении почти всего или даже всего 2020 года. Это и обусловило просадку доллара к спектру валют в среду», — пояснила в комментарии ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ» Зарина Саидова.



В дальнейшем преимущество рубля в паре с американским долларом, по словам аналитиков, дополнительно усилилось за счет общего повышения аппетита к риску на мировых биржах, и только в самом конце прошлой недели доллар США предпринял отскок.



«На пятничных торгах отмечалась выраженная волатильность — паре USD/RUB удалось довольно резво отскочить на фоне известий с фронта американско-китайских торговых переговоров. Подъему доллара по отношению к большинству валют поспособствовали известия о договоренности Китая и США по первой фазе торговой сделки», — отмечают эксперты.



На этом фоне во вторник курс рубля корректируется вниз после значительного роста в понедельник к доллару и евро. Так, курс доллара США расчетами «завтра» на вторник вырос на 12 коп. — до 62,56 руб. за долл., а курс евро — на 13 коп., до 69,74 руб. за евро.



«На наш взгляд, с учетом того, что на дворе разгар декабря, российская валюта чрезмерно быстро окрепла на весьма шатких основаниях и может подрастерять выигрыши до конца года в силу сезонных факторов, таких как рост спроса на валюту в связи с заграничными поездками граждан. Кроме того, заключение первой фазы торговой сделки и сохранение конструктивной риторики со стороны США и Китая способны стать весомым фактором поддержки доллара в ближайшие недели», — считает ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Зарина Саидова.



Ранее сообщалось о том, что к новому году котировки валютной пары доллар/рубль УрБК, Москва, 17.12.2019. По мнению финансовых аналитиков, до конца 2019 года российский рубль может растерять полученные выигрыши относительно основных мировых валют в том числе в силу сезонных факторов.Как отмечают эксперты, за последнюю неделю рубль существенно окреп по отношению к доллару США и единой европейской валюте. Так, к закрытию пятничных торгов пара рубль/доллар торговалась на уровне 62,9 руб. за долл. США, а курс евро достиг отметки 69,92 руб. за евро. Во вторник, 17 декабря, торги на МосБирже также открылись укреплением рубля, при этом восстановление цен на нефть марки Brent до 65,64 долл. США за баррель дополнительно усиливали позиции российской валюты.«Начиная с минувшей среды просадка валютной пары USD/RUB набрала весьма стремительные темпы — первоначальным триггером для этого послужили итоги состоявшегося заседания Федеральной резервной системы США. Американский Федрезерв в соответствии с нашими ожиданиями сохранил ключевую ставку на текущих уровнях, при этом высказал ожидания умеренного экономического роста и низкого уровня безработицы на следующий год, а глава ФРС Джером Пауэлл в своих комментариях дал понять, что для перехода к монетарному ужесточению потребуется существенное и стабильное ускорение темпов инфляции, которого на данном этапе ждать не приходится. Исходя из итогов заседания, игроки сделали вывод, что у ФРС США нет причин повышать ставку в среднесрочной перспективе и параметры монетарной политики могут остаться неизменными на протяжении почти всего или даже всего 2020 года. Это и обусловило просадку доллара к спектру валют в среду», — пояснила в комментарии ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ» Зарина Саидова.В дальнейшем преимущество рубля в паре с американским долларом, по словам аналитиков, дополнительно усилилось за счет общего повышения аппетита к риску на мировых биржах, и только в самом конце прошлой недели доллар США предпринял отскок.«На пятничных торгах отмечалась выраженная волатильность — паре USD/RUB удалось довольно резво отскочить на фоне известий с фронта американско-китайских торговых переговоров. Подъему доллара по отношению к большинству валют поспособствовали известия о договоренности Китая и США по первой фазе торговой сделки», — отмечают эксперты.На этом фоне во вторник курс рубля корректируется вниз после значительного роста в понедельник к доллару и евро. Так, курс доллара США расчетами «завтра» на вторник вырос на 12 коп. — до 62,56 руб. за долл., а курс евро — на 13 коп., до 69,74 руб. за евро.«На наш взгляд, с учетом того, что на дворе разгар декабря, российская валюта чрезмерно быстро окрепла на весьма шатких основаниях и может подрастерять выигрыши до конца года в силу сезонных факторов, таких как рост спроса на валюту в связи с заграничными поездками граждан. Кроме того, заключение первой фазы торговой сделки и сохранение конструктивной риторики со стороны США и Китая способны стать весомым фактором поддержки доллара в ближайшие недели», — считает ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Зарина Саидова.Ранее сообщалось о том, что к новому году котировки валютной пары доллар/рубль могут вырасти до 64-65 руб. за долл. США.

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