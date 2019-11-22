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Валютные надежды
22 ноябрь 2019 (16:01)
Волатильность национальной валюты в последние недели опустилась до минимума с докризисного 2014 года. При этом рубль не раз предпринял попытку укрепить свои позиции, прибавляя несколько дней подряд сразу по 10-20 копеек за одну торговую сессию. Однако сценарий дальнейшего роста рубля маловероятен. По мнению финансовых аналитиков, к новому году котировки валютной пары доллар/рубль могут вырасти до 64-65 руб. за доллар США.
Докризисные минимумы
Напомним, что в течение ноября валютная пара рубль/доллар торговалась в узком коридоре 63,5-64,4 руб. за долл. США. Хотя на закрытии сессии 21 ноября биржевой курс доллара США скорректировался до отметки 63,7 руб. за долл., потеряв сразу 18 коп. По словам экспертов, временную поддержку рублю оказывает начинающийся налоговый период и подросшие цены на нефть.
Как отмечают аналитики, волатильность национальной валюты в последние недели опустилась до минимума со времен докризисного 2014 года. Вместе с тем не исключено, что к концу 2019 года котировки валютной пары доллар/рубль могут укрепиться до уровня 64-65 руб. за долл. США.
«В опубликованных в среду вечером протоколах заседания Федрезерва США (ФРС) от 30 октября 2019 года сообщалось, что в ходе заседания члены комитета по открытым рынкам раскритиковали отрицательные процентные ставки, которые практикуются в Японии, Швейцарии и некоторых других странах. При этом в комитете заверили, что в США политика отрицательных процентных ставок в ближайшее время точно не будет проводиться, так как, по их мнению, не всякий зарубежный опыт может быть применен к экономике США без ущерба для нее. Кроме того, в западной прессе начали появляться сообщения (со ссылкой на близкие к властям Китая анонимные источники) о том, что торговая сделка с США так и не будет заключена, поскольку в руководстве КНР относятся к заключению такого соглашения скептически. Мировые рынки, вероятно, на этих сообщениях вчера нервничали, почти все мировые резервные валюты, не говоря уже о валютах развивающихся стран, дешевели по отношению к доллару», — пояснила в комментарии заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
На этом фоне цена на нефть сорта Brent в среду резко подскочила на 2,7% — до 61,69 долл. за баррель — на фоне новостей о росте коммерческих запасов нефти в США на меньшую величину, нежели ожидалось. В четверг рост нефтяных котировок продолжился, прибавив еще 1,7%, до 62,76 долл. за баррель, в ожидании, что страны-участницы «ОПЕК+» продлят квоты на сокращение добычи нефти до июня 2020 года.
«Сегодня при открытии торгов динамика курса рубля может оказаться разнонаправленной. Пока сохраняем неизменными прогноз по курсу доллара в 63,5-64,5 руб. за долл. США и прогноз по курсу евро в 70-71 руб. за евро», — добавила эксперт Наталья Мильчакова.
Ослабление рубля
В целом к концу текущего года финансовые аналитики предсказывают некоторое ослабление российской национальной валюты.
«Сценарий дальнейшего роста рубля маловероятен. Тенденция нефти к удешевлению из-за угрозы рецессии экономики и международных войн, а также снижение ставок ведущими Центробанками, в том числе Банком России, ведет к удешевлению рубля, снижению инфляционных рисков и увеличению экономического потенциала страны. До конца 2019 года с учетом сложившейся ситуации на рынках рубль будет стремиться к отметке 64-65,5 руб. за доллар США», — уверен операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
«Согласно нашей модели, при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен в диапазоне 65-66 руб. за долл., при отсутствии сюрпризов ожидаем постепенного смещения пары в этот диапазон до конца года», — подчеркнул в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
«Предновогодний рост стоимости доллара по отношению к рублю вполне возможен, но не гарантирован. Обычно этому способствуют ожидания длительных праздников в стране, после которых курс отечественной валюты может существенно измениться. Основным стимулом для предновогоднего ралли доллара США по отношению к рублю может стать «подарок» со стороны США или ЕС в виде новых санкций в отношении РФ. В этом плане имеет смысл отслеживать новости. Кроме того, после недавних санкций стало известно, что РФ теперь будет ориентироваться на «недолларовые» внешние заимствования. В связи с этим фактором в стране может постепенно образоваться некоторый недостаток долларов, что подтолкнет их курс вверх», — считает старший риск-менеджер компании «Алго Капитал» Виталий Манжос.
«При отсутствии внешних шоков на начало нового 2020 года рубль против доллара будет находиться в привычном диапазоне 62,6-65,6 руб. за долл., а в паре с евро в рамках 70-71,6 руб. за евро», — прогнозирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.
Однако, по мнению ведущего аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, «состояние валютной политики Минфина РФ не предполагает сильной национальной валюты (45-50 руб. за долл. — прим. ред.)».
«Рынки растут на деньгах и выгоде. Выгода российского рынка состояла в росте прибылей компаний и росте выплат акционерам. Выплаты эти становятся все более привлекательными на фоне снижения доходностей рынка облигаций в связи со смягчением денежной политики Центробанка РФ. И, к слову, какие-то особенные изменения в 2020 году не ожидаются», — убежден аналитик Андрей Кочетков.
Новогодние прогнозы
Как отметили финансовые эксперты в ходе недавней онлайн-конференции на портале «Финам.ру», «пока рано делать какие-либо твердые прогнозы на 2020 год».
«Проблема состоит в том, что мы пока не можем получить ответы на несколько важных вопросов. Во-первых, США и Китай все еще не могут договориться по торговым отношениям. Дональд Трамп ходит под риском импичмента. Ведущие центральные банки смягчили свою политику, но этого может оказаться недостаточно, чтобы оживить глобальный рост. Если говорить о специфических российских факторах, то на текущий момент мы имеем слишком оптимистичные ожидания по поводу инфляции и реакции ЦБ РФ на нее», — пояснил в комментарии финансовый аналитик Андрей Кочетков.
Как ранее сообщало ИАА «УралБизнесКонсалтинг», на этой неделе глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что к концу 2019 года инфляция будет на уровне 3,2-3,7%. По ее словам, в результате превентивных действий ЦБ всплеск инфляции оказался относительно небольшим — до 5,3%, затем она постепенно приблизилась к целевому значению в 4%.
«Более быстрое снижение инфляции произошло во многом из-за задержки бюджетных расходов. Мы закладывали эти расходы в свой прогноз, это влияло на наше решение по ставке, и если бы мы понимали реальный график расходования, то, возможно, могли бы раньше приступить к снижению ключевой ставки», — заявила Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
Между тем рейтинговое агентство Moody's на этой неделе ухудшило прогноз по развивающимся рынкам (EM) на 2020 год до «негативного» в связи с возросшими рисками вокруг торговли и геополитики, несмотря на одобрение стремительного снижения ставки ЦБ до уровня 6,5% со стороны Международного валютного фонда. Хотя международные эксперты признают, что в 2020 году «развивающиеся рынки продолжат демонстрировать в следующем году более сильный рост, чем рынки развитых стран: средний экономический рост для EM составит более 4,5% против менее чем 1,5% для развитых рынков». «Однако темпы роста значительно ниже их средних исторических уровней, особенно в таких крупных экономиках, как Мексика, Россия, Индия и Китай», — отметил старший вице-президент Moody's Герсан Цурита.
Таким образом, к концу 2019 года российский рубль подошел в неоднозначном состоянии в условиях внешнего негативного давления с одной стороны и активной поддержки Банка России — с другой.
«Волатильность на мировых рынках на потоке новостей о ходе переговорного процесса между США и КНР идет на убыль. Инвесторы не дождались быстрых решений, а активность США по Гонконгу сигнализирует об очередном затягивании процесса. Несмотря на это, рубль выглядит довольно стабильно, хотя в большинстве сопоставимых валют движения за неделю были заметными. Налоговый период сглаживает внешнее давление, однако его поддержка скоро завершится. В настоящий момент поводов для существенного отклонения рубля от отметки 64 руб. не наблюдается. Нейтральная риторика Центробанка не прибавляет уверенности в снижении размера ключевой ставки в декабре, что не предполагает очередной волны притока спекулятивного капитала на российские площадки», — подчеркнул в комментарии УрБК начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Докризисные минимумы
Напомним, что в течение ноября валютная пара рубль/доллар торговалась в узком коридоре 63,5-64,4 руб. за долл. США. Хотя на закрытии сессии 21 ноября биржевой курс доллара США скорректировался до отметки 63,7 руб. за долл., потеряв сразу 18 коп. По словам экспертов, временную поддержку рублю оказывает начинающийся налоговый период и подросшие цены на нефть.
Как отмечают аналитики, волатильность национальной валюты в последние недели опустилась до минимума со времен докризисного 2014 года. Вместе с тем не исключено, что к концу 2019 года котировки валютной пары доллар/рубль могут укрепиться до уровня 64-65 руб. за долл. США.
«В опубликованных в среду вечером протоколах заседания Федрезерва США (ФРС) от 30 октября 2019 года сообщалось, что в ходе заседания члены комитета по открытым рынкам раскритиковали отрицательные процентные ставки, которые практикуются в Японии, Швейцарии и некоторых других странах. При этом в комитете заверили, что в США политика отрицательных процентных ставок в ближайшее время точно не будет проводиться, так как, по их мнению, не всякий зарубежный опыт может быть применен к экономике США без ущерба для нее. Кроме того, в западной прессе начали появляться сообщения (со ссылкой на близкие к властям Китая анонимные источники) о том, что торговая сделка с США так и не будет заключена, поскольку в руководстве КНР относятся к заключению такого соглашения скептически. Мировые рынки, вероятно, на этих сообщениях вчера нервничали, почти все мировые резервные валюты, не говоря уже о валютах развивающихся стран, дешевели по отношению к доллару», — пояснила в комментарии заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
На этом фоне цена на нефть сорта Brent в среду резко подскочила на 2,7% — до 61,69 долл. за баррель — на фоне новостей о росте коммерческих запасов нефти в США на меньшую величину, нежели ожидалось. В четверг рост нефтяных котировок продолжился, прибавив еще 1,7%, до 62,76 долл. за баррель, в ожидании, что страны-участницы «ОПЕК+» продлят квоты на сокращение добычи нефти до июня 2020 года.
«Сегодня при открытии торгов динамика курса рубля может оказаться разнонаправленной. Пока сохраняем неизменными прогноз по курсу доллара в 63,5-64,5 руб. за долл. США и прогноз по курсу евро в 70-71 руб. за евро», — добавила эксперт Наталья Мильчакова.
Ослабление рубля
В целом к концу текущего года финансовые аналитики предсказывают некоторое ослабление российской национальной валюты.
«Сценарий дальнейшего роста рубля маловероятен. Тенденция нефти к удешевлению из-за угрозы рецессии экономики и международных войн, а также снижение ставок ведущими Центробанками, в том числе Банком России, ведет к удешевлению рубля, снижению инфляционных рисков и увеличению экономического потенциала страны. До конца 2019 года с учетом сложившейся ситуации на рынках рубль будет стремиться к отметке 64-65,5 руб. за доллар США», — уверен операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
«Согласно нашей модели, при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен в диапазоне 65-66 руб. за долл., при отсутствии сюрпризов ожидаем постепенного смещения пары в этот диапазон до конца года», — подчеркнул в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
«Предновогодний рост стоимости доллара по отношению к рублю вполне возможен, но не гарантирован. Обычно этому способствуют ожидания длительных праздников в стране, после которых курс отечественной валюты может существенно измениться. Основным стимулом для предновогоднего ралли доллара США по отношению к рублю может стать «подарок» со стороны США или ЕС в виде новых санкций в отношении РФ. В этом плане имеет смысл отслеживать новости. Кроме того, после недавних санкций стало известно, что РФ теперь будет ориентироваться на «недолларовые» внешние заимствования. В связи с этим фактором в стране может постепенно образоваться некоторый недостаток долларов, что подтолкнет их курс вверх», — считает старший риск-менеджер компании «Алго Капитал» Виталий Манжос.
«При отсутствии внешних шоков на начало нового 2020 года рубль против доллара будет находиться в привычном диапазоне 62,6-65,6 руб. за долл., а в паре с евро в рамках 70-71,6 руб. за евро», — прогнозирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.
Однако, по мнению ведущего аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, «состояние валютной политики Минфина РФ не предполагает сильной национальной валюты (45-50 руб. за долл. — прим. ред.)».
«Рынки растут на деньгах и выгоде. Выгода российского рынка состояла в росте прибылей компаний и росте выплат акционерам. Выплаты эти становятся все более привлекательными на фоне снижения доходностей рынка облигаций в связи со смягчением денежной политики Центробанка РФ. И, к слову, какие-то особенные изменения в 2020 году не ожидаются», — убежден аналитик Андрей Кочетков.
Новогодние прогнозы
Как отметили финансовые эксперты в ходе недавней онлайн-конференции на портале «Финам.ру», «пока рано делать какие-либо твердые прогнозы на 2020 год».
«Проблема состоит в том, что мы пока не можем получить ответы на несколько важных вопросов. Во-первых, США и Китай все еще не могут договориться по торговым отношениям. Дональд Трамп ходит под риском импичмента. Ведущие центральные банки смягчили свою политику, но этого может оказаться недостаточно, чтобы оживить глобальный рост. Если говорить о специфических российских факторах, то на текущий момент мы имеем слишком оптимистичные ожидания по поводу инфляции и реакции ЦБ РФ на нее», — пояснил в комментарии финансовый аналитик Андрей Кочетков.
Как ранее сообщало ИАА «УралБизнесКонсалтинг», на этой неделе глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что к концу 2019 года инфляция будет на уровне 3,2-3,7%. По ее словам, в результате превентивных действий ЦБ всплеск инфляции оказался относительно небольшим — до 5,3%, затем она постепенно приблизилась к целевому значению в 4%.
«Более быстрое снижение инфляции произошло во многом из-за задержки бюджетных расходов. Мы закладывали эти расходы в свой прогноз, это влияло на наше решение по ставке, и если бы мы понимали реальный график расходования, то, возможно, могли бы раньше приступить к снижению ключевой ставки», — заявила Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
Между тем рейтинговое агентство Moody's на этой неделе ухудшило прогноз по развивающимся рынкам (EM) на 2020 год до «негативного» в связи с возросшими рисками вокруг торговли и геополитики, несмотря на одобрение стремительного снижения ставки ЦБ до уровня 6,5% со стороны Международного валютного фонда. Хотя международные эксперты признают, что в 2020 году «развивающиеся рынки продолжат демонстрировать в следующем году более сильный рост, чем рынки развитых стран: средний экономический рост для EM составит более 4,5% против менее чем 1,5% для развитых рынков». «Однако темпы роста значительно ниже их средних исторических уровней, особенно в таких крупных экономиках, как Мексика, Россия, Индия и Китай», — отметил старший вице-президент Moody's Герсан Цурита.
Таким образом, к концу 2019 года российский рубль подошел в неоднозначном состоянии в условиях внешнего негативного давления с одной стороны и активной поддержки Банка России — с другой.
«Волатильность на мировых рынках на потоке новостей о ходе переговорного процесса между США и КНР идет на убыль. Инвесторы не дождались быстрых решений, а активность США по Гонконгу сигнализирует об очередном затягивании процесса. Несмотря на это, рубль выглядит довольно стабильно, хотя в большинстве сопоставимых валют движения за неделю были заметными. Налоговый период сглаживает внешнее давление, однако его поддержка скоро завершится. В настоящий момент поводов для существенного отклонения рубля от отметки 64 руб. не наблюдается. Нейтральная риторика Центробанка не прибавляет уверенности в снижении размера ключевой ставки в декабре, что не предполагает очередной волны притока спекулятивного капитала на российские площадки», — подчеркнул в комментарии УрБК начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
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