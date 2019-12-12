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УБРиР: Возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет небольшим
12 декабрь 2019 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. По мнению экспертов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), на ближайшем заседании Центробанка РФ, которое пройдет 13 декабря, с большой вероятностью произойдет снижение ключевой ставки на 0,25 процентных пункта — до 6,25% годовых.
Представители УБРиР считают, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ слабо отразится на позиции рубля по отношению к другим мировым валютам.
«Так как возможное снижение ключевой ставки будет небольшим, эти ожидания уже заложены в курсе. Согласно нашим ожиданиям, до конца года доллар будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 руб. за долл. США. Предполагаемый курс евро на конец 2019 года: 70,3-71,7 руб. за евро. На следующий год средневзвешенный курс евро предположительно составит 73 руб. за евро, а предполагаемый курс американской валюты — 65 руб. за долл. Если говорить о дополнительных инвесторах, то по правилам рынка их приток увеличивается при повышении ставки. Если же ставка снижается, то инвесторы предпочитают фиксировать прибыль и искать потенциально более доходные рынки», — пояснил УрБК операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.
Если говорить о продолжении тренда дальнейшего снижения ключевой ставки, то мнения экспертов здесь расходятся.
«На XVII Российском облигационном конгрессе макроаналитиков консенсус не был однозначным, но большинство склонялось к тому, что к концу следующего года ключевая ставка Банка России может быть на том же уровне, что и в конце 2019 года. Однако этот прогноз не исключает того, что в течение года ключевая ставка ЦБ может несколько раз измениться вследствие влияния объективных факторов (например, уровня инфляции)», — подчеркнул эксперт Владимир Зотов.
Представители УБРиР считают, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ слабо отразится на позиции рубля по отношению к другим мировым валютам.
«Так как возможное снижение ключевой ставки будет небольшим, эти ожидания уже заложены в курсе. Согласно нашим ожиданиям, до конца года доллар будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 руб. за долл. США. Предполагаемый курс евро на конец 2019 года: 70,3-71,7 руб. за евро. На следующий год средневзвешенный курс евро предположительно составит 73 руб. за евро, а предполагаемый курс американской валюты — 65 руб. за долл. Если говорить о дополнительных инвесторах, то по правилам рынка их приток увеличивается при повышении ставки. Если же ставка снижается, то инвесторы предпочитают фиксировать прибыль и искать потенциально более доходные рынки», — пояснил УрБК операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.
Если говорить о продолжении тренда дальнейшего снижения ключевой ставки, то мнения экспертов здесь расходятся.
«На XVII Российском облигационном конгрессе макроаналитиков консенсус не был однозначным, но большинство склонялось к тому, что к концу следующего года ключевая ставка Банка России может быть на том же уровне, что и в конце 2019 года. Однако этот прогноз не исключает того, что в течение года ключевая ставка ЦБ может несколько раз измениться вследствие влияния объективных факторов (например, уровня инфляции)», — подчеркнул эксперт Владимир Зотов.
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