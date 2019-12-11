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Минфин предлагает понизить порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов до 100 евро
11 декабрь 2019 (15:56)
УрБК, Москва, 11.12.2019. Министерство финансов России предложило с июля 2020 года снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 100 евро.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, предполагается, что с 2021 года эта планка будет понижена до 50 евро, а с 2022 года — до 20 евро.
Ранее ряд СМИ опубликовал новые правила беспошлинного ввоза товаров в Россию, которые вводятся с 1 января 2020 года. Так, если в 2019 году при покупке в зарубежном интернет-магазине товаров больше положенного объема россияне оплачивали таможенную пошлину из расчета 30% от суммы превышения, то в 2020 году нужно будет заплатить лишь 15%. Кроме того, размер пошлины зависит и от способа доставки купленного товара.
Между тем в среду, 11 декабря, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать снижение порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов до 20 евро. Как сообщает «Коммерсантъ», его пресс-секретарь Олег Осипов уточнил, что данная тема будет обсуждаться самым тщательным образом в рамках совета глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, предполагается, что с 2021 года эта планка будет понижена до 50 евро, а с 2022 года — до 20 евро.
Ранее ряд СМИ опубликовал новые правила беспошлинного ввоза товаров в Россию, которые вводятся с 1 января 2020 года. Так, если в 2019 году при покупке в зарубежном интернет-магазине товаров больше положенного объема россияне оплачивали таможенную пошлину из расчета 30% от суммы превышения, то в 2020 году нужно будет заплатить лишь 15%. Кроме того, размер пошлины зависит и от способа доставки купленного товара.
Между тем в среду, 11 декабря, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать снижение порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов до 20 евро. Как сообщает «Коммерсантъ», его пресс-секретарь Олег Осипов уточнил, что данная тема будет обсуждаться самым тщательным образом в рамках совета глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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