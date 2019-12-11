Новости дня

Минфин предлагает понизить порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов до 100 евро

УрБК, Москва, 11.12.2019. Министерство финансов России предложило с июля 2020 года снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 100 евро.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, предполагается, что с 2021 года эта планка будет понижена до 50 евро, а с 2022 года — до 20 евро.



Ранее ряд СМИ опубликовал новые правила беспошлинного ввоза товаров в Россию, которые вводятся с 1 января 2020 года. Так, если в 2019 году при покупке в зарубежном интернет-магазине товаров больше положенного объема россияне оплачивали таможенную пошлину из расчета 30% от суммы превышения, то в 2020 году нужно будет заплатить лишь 15%. Кроме того, размер пошлины зависит и от способа доставки купленного товара.



Между тем в среду, 11 декабря, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать снижение порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов до 20 евро. Как сообщает «Коммерсантъ», его пресс-секретарь Олег Осипов уточнил, что данная тема будет обсуждаться самым тщательным образом в рамках совета глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">11 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:56</span><br /><strong>Минфин предлагает понизить порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов до 100 евро</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 11.12.2019. Министерство финансов России предложило с июля 2020 года снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 100 евро.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091986-minfin-predlagaet-ponizit-porog-besposhlinnogo-vvoza-tovarov-iz-internet-magazinov-do-100-evro.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: