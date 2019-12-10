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Аренда жилья в Екатеринбурге осенью подорожала на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге осенью выросла на 0,8% и составила 17 тыс. 657 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.



«В 12 из 16 городов-миллионеров цены на аренду жилья выросли. Больше других — в Омске, Санкт-Петербурге и Воронеже. В Омске «однушки» подорожали на 4,3%, до 11 тыс. 835 руб. в месяц. Практически такая же динамика в Санкт-Петербурге, где стоимость аренды в ноябре достигла 24 тыс. 552 руб. в месяц. Третье место у Воронежа, где рост составил 3,4%, до 11 тыс. 206 руб.», — говорится в исследовании.



В Москве цены также растут: за три месяца наем жилья подорожал на 0,9% — за однокомнатную квартиру в ноябре приходилось отдавать в среднем 37 тыс. 183 руб.

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