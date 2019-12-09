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В России намерены запретить процедуру взыскания долгов с пенсий





Как сообщает «Российская газета», первая инициатива МЭР направлена на запрет взыскания долгов со страховых пенсий россиян, а во втором проекте указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.



Речь идет о законопроектах «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении» и «О внесении изменений в статью 138 Трудового кодекса РФ в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении».



Данные проекты законов были одобрены на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).



Как указано в пояснительной записке, право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России. Между тем право взыскивать долги с пенсий, по сути, нивелирует эти конституционные гарантии, считают авторы законопроекта. Однако авторы законопроекта намерены оставить возможность взыскивать из пенсии отдельные виды долгов, таких как задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа. При этом долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.



Ранее УрБК УрБК, Москва, 09.12.2019. В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности в ближайшее время должны поступить два новых законопроекта Минэкономразвития (МЭР) по дополнительной защите россиян от кредиторов.Как сообщает «Российская газета», первая инициатива МЭР направлена на запрет взыскания долгов со страховых пенсий россиян, а во втором проекте указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.Речь идет о законопроектах «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении» и «О внесении изменений в статью 138 Трудового кодекса РФ в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении».Данные проекты законов были одобрены на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).Как указано в пояснительной записке, право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России. Между тем право взыскивать долги с пенсий, по сути, нивелирует эти конституционные гарантии, считают авторы законопроекта. Однако авторы законопроекта намерены оставить возможность взыскивать из пенсии отдельные виды долгов, таких как задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа. При этом долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.Ранее УрБК рассказывал о поправках закона об упрощенной процедуре банкротства граждан. В частности, в документ были добавлены положения о внесудебной процедуре банкротства для физлиц, долги которых не превышают 700 тыс. руб., а также о снижении срока процедуры до одного года.

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