Новости дня
В России намерены запретить процедуру взыскания долгов с пенсий
9 декабрь 2019 (12:59)
УрБК, Москва, 09.12.2019. В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности в ближайшее время должны поступить два новых законопроекта Минэкономразвития (МЭР) по дополнительной защите россиян от кредиторов.
Как сообщает «Российская газета», первая инициатива МЭР направлена на запрет взыскания долгов со страховых пенсий россиян, а во втором проекте указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.
Речь идет о законопроектах «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении» и «О внесении изменений в статью 138 Трудового кодекса РФ в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении».
Данные проекты законов были одобрены на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Как указано в пояснительной записке, право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России. Между тем право взыскивать долги с пенсий, по сути, нивелирует эти конституционные гарантии, считают авторы законопроекта. Однако авторы законопроекта намерены оставить возможность взыскивать из пенсии отдельные виды долгов, таких как задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа. При этом долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.
Ранее УрБК рассказывал о поправках закона об упрощенной процедуре банкротства граждан. В частности, в документ были добавлены положения о внесудебной процедуре банкротства для физлиц, долги которых не превышают 700 тыс. руб., а также о снижении срока процедуры до одного года.
Как сообщает «Российская газета», первая инициатива МЭР направлена на запрет взыскания долгов со страховых пенсий россиян, а во втором проекте указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.
Речь идет о законопроектах «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении» и «О внесении изменений в статью 138 Трудового кодекса РФ в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении».
Данные проекты законов были одобрены на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Как указано в пояснительной записке, право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России. Между тем право взыскивать долги с пенсий, по сути, нивелирует эти конституционные гарантии, считают авторы законопроекта. Однако авторы законопроекта намерены оставить возможность взыскивать из пенсии отдельные виды долгов, таких как задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа. При этом долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.
Ранее УрБК рассказывал о поправках закона об упрощенной процедуре банкротства граждан. В частности, в документ были добавлены положения о внесудебной процедуре банкротства для физлиц, долги которых не превышают 700 тыс. руб., а также о снижении срока процедуры до одного года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Минэкономразвития предложили оставлять должникам прожиточный минимум
- В России средний размер пенсий в следующем году составит 15 тыс. рублей
- Российским заемщикам могут разрешить выкупать собственные долги у кредиторов
- Госдума отклонила законопроект, дающий право россиянам получать страховые пенсии по наследству
- Минтруд предлагает с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 1,5%