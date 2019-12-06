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ЦБ предлагает субсидировать ставки для застройщиков в малых городах
6 декабрь 2019 (11:46)
УрБК, Москва, 06.12.2019. Центробанк готовит предложения по субсидированию кредитных ставок застройщикам, строящим жилье с применением эскроу-счетов в малых городах. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
«Мы видим, что в малых городах строят региональные застройщики, маржинальность проектов которых находится на очень низком уровне. Понимая, что в малых городах строительство тоже должно осуществляться, мы готовим предложение вместе с Минстроем, «Дом.РФ» и Минфином. Мы будем предлагать возможность субсидирования ставки именно тем застройщикам, которые строят в малых городах», — пояснила Ольга Полякова, выступая на семинаре по применению стандарта комплексного развития территорий.
Как сообщает РИА «Новости», такая возможность, по словам зампреда ЦБ, сейчас предоставлена застройщикам, которые относятся к малому и среднему бизнесу.
Напомним, что реформа долевого строительства обязала всех российских девелоперов, привлекающих средства граждан в строительство жилья, с 1 июля 2019 года работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир. Однако для проектов, соответствующих критериям, утвержденных правительством РФ, сделано исключение — если строительная готовность объекта составляет не менее 30% и в нем продано по договорам долевого участия не менее 10% площадей, то его можно достраивать по старым правилам.
«Мы видим, что в малых городах строят региональные застройщики, маржинальность проектов которых находится на очень низком уровне. Понимая, что в малых городах строительство тоже должно осуществляться, мы готовим предложение вместе с Минстроем, «Дом.РФ» и Минфином. Мы будем предлагать возможность субсидирования ставки именно тем застройщикам, которые строят в малых городах», — пояснила Ольга Полякова, выступая на семинаре по применению стандарта комплексного развития территорий.
Как сообщает РИА «Новости», такая возможность, по словам зампреда ЦБ, сейчас предоставлена застройщикам, которые относятся к малому и среднему бизнесу.
Напомним, что реформа долевого строительства обязала всех российских девелоперов, привлекающих средства граждан в строительство жилья, с 1 июля 2019 года работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир. Однако для проектов, соответствующих критериям, утвержденных правительством РФ, сделано исключение — если строительная готовность объекта составляет не менее 30% и в нем продано по договорам долевого участия не менее 10% площадей, то его можно достраивать по старым правилам.
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