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В Челябинской области пограничники пресекли ввоз на территорию РФ 12 тыс. пачек импортных безакцизных сигарет
4 декабрь 2019 (13:14)
УрБК, Челябинск, 04.12.2019. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пресекли попытку ввоза нелегальной партии табачных изделий без акцизных марок.
Во время досмотра автомобиля Mercedes, следовавшего по маршруту Нур-Султан — Челябинск, в пункте пропуска «Бугристое» в грузе почтовых отправлений было обнаружено 12 тыс. пачек импортных сигарет без акцизных марок.
На перевозимую продукцию отсутствовали товарно-сопроводительные накладные, а также документы, удостоверяющие законность их перемещения через госграницу РФ, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
Сигареты изъяты и переданы сотрудникам Троицкого таможенного поста для проверки и принятия процессуального решения.
Во время досмотра автомобиля Mercedes, следовавшего по маршруту Нур-Султан — Челябинск, в пункте пропуска «Бугристое» в грузе почтовых отправлений было обнаружено 12 тыс. пачек импортных сигарет без акцизных марок.
На перевозимую продукцию отсутствовали товарно-сопроводительные накладные, а также документы, удостоверяющие законность их перемещения через госграницу РФ, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
Сигареты изъяты и переданы сотрудникам Троицкого таможенного поста для проверки и принятия процессуального решения.
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