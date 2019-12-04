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В Челябинской области пограничники пресекли ввоз на территорию РФ 12 тыс. пачек импортных безакцизных сигарет

4 декабрь 2019 (13:14)

УрБК, Челябинск, 04.12.2019. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пресекли попытку ввоза нелегальной партии табачных изделий без акцизных марок.

Во время досмотра автомобиля Mercedes, следовавшего по маршруту Нур-Султан — Челябинск, в пункте пропуска «Бугристое» в грузе почтовых отправлений было обнаружено 12 тыс. пачек импортных сигарет без акцизных марок.

На перевозимую продукцию отсутствовали товарно-сопроводительные накладные, а также документы, удостоверяющие законность их перемещения через госграницу РФ, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Сигареты изъяты и переданы сотрудникам Троицкого таможенного поста для проверки и принятия процессуального решения.

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