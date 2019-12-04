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В Челябинской области пограничники пресекли ввоз на территорию РФ 12 тыс. пачек импортных безакцизных сигарет

УрБК, Челябинск, 04.12.2019. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пресекли попытку ввоза нелегальной партии табачных изделий без акцизных марок.



Во время досмотра автомобиля Mercedes, следовавшего по маршруту Нур-Султан — Челябинск, в пункте пропуска «Бугристое» в грузе почтовых отправлений было обнаружено 12 тыс. пачек импортных сигарет без акцизных марок.



На перевозимую продукцию отсутствовали товарно-сопроводительные накладные, а также документы, удостоверяющие законность их перемещения через госграницу РФ, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.



Сигареты изъяты и переданы сотрудникам Троицкого таможенного поста для проверки и принятия процессуального решения.

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