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Андрей Молоков: Набережная Исети станет связующим звеном между районами Екатеринбурга





Одной из целей благоустройства набережной является возможность ее «сквозного» использования пешеходами. Благодаря планируемым изменениям, главной задачей которых является связность участков набережной, горожане смогут тратить меньше времени на перемещения между районами Екатеринбурга.



«Обеспечить связность набережных сегодня — очень важная задача при проектировании и реализации этих проектов. Мы хотим, чтобы пешеход, человек на скутере или велосипедист могли беспрепятственно двигаться вдоль реки на всем ее протяжении. Представьте, что летом вы с улицы Рощинской или Щербакова вышли из квартиры, встали на свой электрический самокат и со скоростью 20-30 км/ч за полчаса добрались до ВИЗа, проезжая по велодорожкам, которые вполне комфортно пересекают все развязки. Это наше ближайшее будущее», — отмечает главный архитектор.



«В Екатеринбурге приоритет отдается развитию общественного транспорта и пешеходных передвижений. Если мы создадим комфортные условия на улицах для горожан и в парках, скверах, то очень многие будут использовать для передвижения легкие транспортные средства или ходить пешком. Многие люди уже ходят на работу пешком в течение часа, если у них качественный маршрут», — говорит А. Молоков. УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Набережная реки Исеть после благоустройства свяжет между собой районы Екатеринбурга. Об этом в интервью УрБК сообщил главный архитектор города Андрей Молоков.Одной из целей благоустройства набережной является возможность ее «сквозного» использования пешеходами. Благодаря планируемым изменениям, главной задачей которых является связность участков набережной, горожане смогут тратить меньше времени на перемещения между районами Екатеринбурга.«Обеспечить связность набережных сегодня — очень важная задача при проектировании и реализации этих проектов. Мы хотим, чтобы пешеход, человек на скутере или велосипедист могли беспрепятственно двигаться вдоль реки на всем ее протяжении. Представьте, что летом вы с улицы Рощинской или Щербакова вышли из квартиры, встали на свой электрический самокат и со скоростью 20-30 км/ч за полчаса добрались до ВИЗа, проезжая по велодорожкам, которые вполне комфортно пересекают все развязки. Это наше ближайшее будущее», — отмечает главный архитектор.«В Екатеринбурге приоритет отдается развитию общественного транспорта и пешеходных передвижений. Если мы создадим комфортные условия на улицах для горожан и в парках, скверах, то очень многие будут использовать для передвижения легкие транспортные средства или ходить пешком. Многие люди уже ходят на работу пешком в течение часа, если у них качественный маршрут», — говорит А. Молоков.

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