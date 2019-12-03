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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи техники без отечественного ПО
3 декабрь 2019 (10:04)
УрБК, Москва, 03.12.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу электронной техники без российского программного обеспечения (ПО). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, продавцы электроники будут обязаны устанавливать на электронную технику российское ПО с 1 июля 2020 года.
Среди устройств и гаджетов, подлежащих обязательной процедуре предустановки, — компьютеры, смартфоны и smart-телевизоры. Полный перечень аппаратуры будет позже определен правительством РФ.
Ранее стало известно, что производители и продавцы электронных устройств, которые поставляются в РФ, попросили главу государства не подписывать закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемые в стране гаджеты. Письмо с этой просьбой было направлено Ассоциацией торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).
Согласно закону, продавцы электроники будут обязаны устанавливать на электронную технику российское ПО с 1 июля 2020 года.
Среди устройств и гаджетов, подлежащих обязательной процедуре предустановки, — компьютеры, смартфоны и smart-телевизоры. Полный перечень аппаратуры будет позже определен правительством РФ.
Ранее стало известно, что производители и продавцы электронных устройств, которые поставляются в РФ, попросили главу государства не подписывать закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемые в стране гаджеты. Письмо с этой просьбой было направлено Ассоциацией торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).
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