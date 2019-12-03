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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи техники без отечественного ПО

УрБК, Москва, 03.12.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу электронной техники без российского программного обеспечения (ПО). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно закону, продавцы электроники будут обязаны устанавливать на электронную технику российское ПО с 1 июля 2020 года.



Среди устройств и гаджетов, подлежащих обязательной процедуре предустановки, — компьютеры, смартфоны и smart-телевизоры. Полный перечень аппаратуры будет позже определен правительством РФ.



Ранее стало известно, что производители и продавцы электронных устройств, которые поставляются в РФ, попросили главу государства не подписывать закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемые в стране гаджеты. Письмо с этой просьбой было направлено Ассоциацией торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

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