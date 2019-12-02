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ЦБ РФ: Нет оснований уточнять нейтральный диапазон ключевой ставки

УрБК, Москва, 02.12.2019. Банк России не видит оснований уточнять нейтральный диапазон ключевой ставки. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.



«Мы оцениваем нейтральный диапазон (ключевой ставки — прим. ред.) в 6-7%. Это номинальная ставка. Если инфляция 4% — то реальная ставка в диапазоне 2-3%. Это тот диапазон, где наша денежно-кредитная политика не ведет ни к увеличению, ни к уменьшению инфляции, а позволяет поддерживать ее на этом уровне. Мы этот диапазон можем уточнять, если для этого будут появляться данные, но пока таких оснований нет», — цитирует Эльвиру Набиуллину агентство «Прайм».



ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Глава ЦБ РФ отметила, что сейчас ставка как раз находится в середине этого диапазона.



«На последнем заседании совета директоров мы говорили о том, что есть некоторый потенциал (для снижения ставки — прим. ред.), но целесообразность дальнейшего понижения ставки мы будем оценивать исходя из того, какие данные будут поступать. Будем уточнять наши прогнозы по развитию экономики, инфляции, смотреть на инфляционные ожидания», — добавила глава ЦБ РФ.

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