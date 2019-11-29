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Владельцы карт банка «НЕЙВА» смогут быстрее получать доход на остаток по счету и оборотам





«Продвинутые пользователи наших карт знают, что отражение покупок по карте в выписке по счету может осуществляться с задержкой по времени и не совпадать с датой совершения самой операции. Это связано с особенностями технологии и правилами работы самой платежной системы VISA. И если покупки совершаются в конце месяца, списания по ним могут произойти уже в следующем месяце. Теперь наши клиенты могут не беспокоиться об учете покупок, совершаемых в конце месяца, и начислении процентов на остаток. С ноября в учет берутся все покупки, которые клиент сделал в текущем календарном месяце, даже если само списание пройдет в следующем. Доход по счету становится предсказуемым и четко контролируемым», — говорится в сообщении кредитной организации.



При этом в банке «НЕЙВА» напомнили условия начисления ежемесячных процентов: при входящем остатке на текущем счете от 10 тыс. руб., а также при сумме покупок по картам за месяц не менее 10 тыс. руб.



Более подробную информацию об условиях начисления остатка по счету и денежным операциям владельцам карт VISA банка «НЕЙВА» можно посмотреть УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Владельцам карт VISA банка «НЕЙВА» стало проще посчитать и получить свой доход на остаток по счету и денежным операциям. Как уточнили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, теперь банк ведет учет всех покупок день в день.«Продвинутые пользователи наших карт знают, что отражение покупок по карте в выписке по счету может осуществляться с задержкой по времени и не совпадать с датой совершения самой операции. Это связано с особенностями технологии и правилами работы самой платежной системы VISA. И если покупки совершаются в конце месяца, списания по ним могут произойти уже в следующем месяце. Теперь наши клиенты могут не беспокоиться об учете покупок, совершаемых в конце месяца, и начислении процентов на остаток. С ноября в учет берутся все покупки, которые клиент сделал в текущем календарном месяце, даже если само списание пройдет в следующем. Доход по счету становится предсказуемым и четко контролируемым», — говорится в сообщении кредитной организации.При этом в банке «НЕЙВА» напомнили условия начисления ежемесячных процентов: при входящем остатке на текущем счете от 10 тыс. руб., а также при сумме покупок по картам за месяц не менее 10 тыс. руб.Более подробную информацию об условиях начисления остатка по счету и денежным операциям владельцам карт VISA банка «НЕЙВА» можно посмотреть здесь

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:04</span><br /><strong>Владельцы карт банка «НЕЙВА» смогут быстрее получать доход на остаток по счету и оборотам</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Владельцам карт VISA банка «НЕЙВА» стало проще посчитать и получить свой доход на остаток по счету и денежным операциям. Как уточнили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, теперь банк ведет учет всех покупок день в день.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091695-vladelcy-kart-banka-neyva-smogut-bystree-poluchat-dohod-na-ostatok-po-schetu-i-oborotam.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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