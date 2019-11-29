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Владельцы карт банка «НЕЙВА» смогут быстрее получать доход на остаток по счету и оборотам
29 ноябрь 2019 (11:04)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Владельцам карт VISA банка «НЕЙВА» стало проще посчитать и получить свой доход на остаток по счету и денежным операциям. Как уточнили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, теперь банк ведет учет всех покупок день в день.
«Продвинутые пользователи наших карт знают, что отражение покупок по карте в выписке по счету может осуществляться с задержкой по времени и не совпадать с датой совершения самой операции. Это связано с особенностями технологии и правилами работы самой платежной системы VISA. И если покупки совершаются в конце месяца, списания по ним могут произойти уже в следующем месяце. Теперь наши клиенты могут не беспокоиться об учете покупок, совершаемых в конце месяца, и начислении процентов на остаток. С ноября в учет берутся все покупки, которые клиент сделал в текущем календарном месяце, даже если само списание пройдет в следующем. Доход по счету становится предсказуемым и четко контролируемым», — говорится в сообщении кредитной организации.
При этом в банке «НЕЙВА» напомнили условия начисления ежемесячных процентов: при входящем остатке на текущем счете от 10 тыс. руб., а также при сумме покупок по картам за месяц не менее 10 тыс. руб.
Более подробную информацию об условиях начисления остатка по счету и денежным операциям владельцам карт VISA банка «НЕЙВА» можно посмотреть здесь.
«Продвинутые пользователи наших карт знают, что отражение покупок по карте в выписке по счету может осуществляться с задержкой по времени и не совпадать с датой совершения самой операции. Это связано с особенностями технологии и правилами работы самой платежной системы VISA. И если покупки совершаются в конце месяца, списания по ним могут произойти уже в следующем месяце. Теперь наши клиенты могут не беспокоиться об учете покупок, совершаемых в конце месяца, и начислении процентов на остаток. С ноября в учет берутся все покупки, которые клиент сделал в текущем календарном месяце, даже если само списание пройдет в следующем. Доход по счету становится предсказуемым и четко контролируемым», — говорится в сообщении кредитной организации.
При этом в банке «НЕЙВА» напомнили условия начисления ежемесячных процентов: при входящем остатке на текущем счете от 10 тыс. руб., а также при сумме покупок по картам за месяц не менее 10 тыс. руб.
Более подробную информацию об условиях начисления остатка по счету и денежным операциям владельцам карт VISA банка «НЕЙВА» можно посмотреть здесь.
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