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«СМАК»: Проблема логистического центра «Кольцовский» связана с несанкционированной стоянкой автотранспорта





Напомним, ранее появилась



По словам начальника городского отдела ГИБДД Вадима Буйдалина, причиной установки запрещающего знака стали нарушение норм безопасности, а также частые визиты высокопоставленных лиц в Екатеринбург.



«Въезд в данный логопарк расположен по направлению движения особо охраняемых лиц, поэтому там особые требования безопасности. Они превышают обычные», — пояснил Вадим Буйдалин.



Он также добавил, что собственнику и резидентам логистического парка неоднократно было разъяснено, что для функционирования площадки необходимо проектирование отдельного въезда с улицы Черняховского.



Между тем на территории логопарка «Кольцовский» работают несколько крупных сервисных центров и торговых дилеров, а также ведется строительство нового цеха хлебзавода «СМАК».



Как сообщил ИАА «УралБизнесКонсалтинг» генеральный директор АО «СМАК» Владилен Фуфаров, основная проблема вокруг логопарка «Кольцовский» связана с появлением несанкционированных стоянок автотранспорта под запрещающими дорожными знаками.



«Проблема не в подъезде к центру, не в движении, а в незаконной стоянке грузовых и легковых автомобилей, которые образовали там несанкционированную стихийную автостоянку. Одна часть машин приезжает и ждет здесь своей очереди на разгрузку, а вторая — встречает пассажиров у аэропорта Кольцово. Мы тоже страдаем от этой ситуации. То есть основная проблема связана с нарушениями правил дорожного движения. Здесь, конечно, ГИБДД должна наводить порядок. Кроме того, надо задуматься над решением данного вопроса на уровне города и области», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом УрБК гендиректор АО «СМАК» Владилен Фуфаров.



При этом он уточнил, что на строительстве нового цеха «СМАК» данная ситуация никак не сказалась — оно идет своим ходом. «У наших машин есть спецпропуска, по которым они, согласно правилам, могут беспрепятственно проезжать на строительную площадку», — пояснил Владилен Фуфаров. УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Закрытие для большегрузного транспорта въезда на территорию логопарка «Кольцовский» может быть связано с появлением несанкционированных стоянок автотранспорта под запрещающими дорожными знаками. Так считает генеральный директор АО «СМАК» Владилен Фуфаров, компания которого ведет на площадке строительство нового комплекса хлебокомбината.Напомним, ранее появилась информация о том, что в Екатеринбурге заблокировали подъезд грузового транспорта к распределительному центру «Кольцовский», входящему в группу «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера.По словам начальника городского отдела ГИБДД Вадима Буйдалина, причиной установки запрещающего знака стали нарушение норм безопасности, а также частые визиты высокопоставленных лиц в Екатеринбург.«Въезд в данный логопарк расположен по направлению движения особо охраняемых лиц, поэтому там особые требования безопасности. Они превышают обычные», — пояснил Вадим Буйдалин.Он также добавил, что собственнику и резидентам логистического парка неоднократно было разъяснено, что для функционирования площадки необходимо проектирование отдельного въезда с улицы Черняховского.Между тем на территории логопарка «Кольцовский» работают несколько крупных сервисных центров и торговых дилеров, а также ведется строительство нового цеха хлебзавода «СМАК».Как сообщил ИАА «УралБизнесКонсалтинг» генеральный директор АО «СМАК» Владилен Фуфаров, основная проблема вокруг логопарка «Кольцовский» связана с появлением несанкционированных стоянок автотранспорта под запрещающими дорожными знаками.«Проблема не в подъезде к центру, не в движении, а в незаконной стоянке грузовых и легковых автомобилей, которые образовали там несанкционированную стихийную автостоянку. Одна часть машин приезжает и ждет здесь своей очереди на разгрузку, а вторая — встречает пассажиров у аэропорта Кольцово. Мы тоже страдаем от этой ситуации. То есть основная проблема связана с нарушениями правил дорожного движения. Здесь, конечно, ГИБДД должна наводить порядок. Кроме того, надо задуматься над решением данного вопроса на уровне города и области», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом УрБК гендиректор АО «СМАК» Владилен Фуфаров.При этом он уточнил, что на строительстве нового цеха «СМАК» данная ситуация никак не сказалась — оно идет своим ходом. «У наших машин есть спецпропуска, по которым они, согласно правилам, могут беспрепятственно проезжать на строительную площадку», — пояснил Владилен Фуфаров.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:36</span><br /><strong>«СМАК»: Проблема логистического центра «Кольцовский» связана с несанкционированной стоянкой автотранспорта</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Закрытие для большегрузного транспорта въезда на территорию логопарка «Кольцовский» может быть связано с появлением несанкционированных стоянок автотранспорта под запрещающими дорожными знаками. Так считает генеральный директор АО «СМАК» Владилен Фуфаров, компания которого ведет на площадке строительство нового комплекса хлебокомбината. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091639-smak-problema-logisticheskogo-centra-kolcovskiy-svyazana-s-nesankcionirovannoy-stoyankoy-avtotransporta.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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