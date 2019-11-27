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«СМАК»: Проблема логистического центра «Кольцовский» связана с несанкционированной стоянкой автотранспорта
27 ноябрь 2019 (14:36)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Закрытие для большегрузного транспорта въезда на территорию логопарка «Кольцовский» может быть связано с появлением несанкционированных стоянок автотранспорта под запрещающими дорожными знаками. Так считает генеральный директор АО «СМАК» Владилен Фуфаров, компания которого ведет на площадке строительство нового комплекса хлебокомбината.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в Екатеринбурге заблокировали подъезд грузового транспорта к распределительному центру «Кольцовский», входящему в группу «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера.
По словам начальника городского отдела ГИБДД Вадима Буйдалина, причиной установки запрещающего знака стали нарушение норм безопасности, а также частые визиты высокопоставленных лиц в Екатеринбург.
«Въезд в данный логопарк расположен по направлению движения особо охраняемых лиц, поэтому там особые требования безопасности. Они превышают обычные», — пояснил Вадим Буйдалин.
Он также добавил, что собственнику и резидентам логистического парка неоднократно было разъяснено, что для функционирования площадки необходимо проектирование отдельного въезда с улицы Черняховского.
Между тем на территории логопарка «Кольцовский» работают несколько крупных сервисных центров и торговых дилеров, а также ведется строительство нового цеха хлебзавода «СМАК».
Как сообщил ИАА «УралБизнесКонсалтинг» генеральный директор АО «СМАК» Владилен Фуфаров, основная проблема вокруг логопарка «Кольцовский» связана с появлением несанкционированных стоянок автотранспорта под запрещающими дорожными знаками.
«Проблема не в подъезде к центру, не в движении, а в незаконной стоянке грузовых и легковых автомобилей, которые образовали там несанкционированную стихийную автостоянку. Одна часть машин приезжает и ждет здесь своей очереди на разгрузку, а вторая — встречает пассажиров у аэропорта Кольцово. Мы тоже страдаем от этой ситуации. То есть основная проблема связана с нарушениями правил дорожного движения. Здесь, конечно, ГИБДД должна наводить порядок. Кроме того, надо задуматься над решением данного вопроса на уровне города и области», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом УрБК гендиректор АО «СМАК» Владилен Фуфаров.
При этом он уточнил, что на строительстве нового цеха «СМАК» данная ситуация никак не сказалась — оно идет своим ходом. «У наших машин есть спецпропуска, по которым они, согласно правилам, могут беспрепятственно проезжать на строительную площадку», — пояснил Владилен Фуфаров.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в Екатеринбурге заблокировали подъезд грузового транспорта к распределительному центру «Кольцовский», входящему в группу «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера.
По словам начальника городского отдела ГИБДД Вадима Буйдалина, причиной установки запрещающего знака стали нарушение норм безопасности, а также частые визиты высокопоставленных лиц в Екатеринбург.
«Въезд в данный логопарк расположен по направлению движения особо охраняемых лиц, поэтому там особые требования безопасности. Они превышают обычные», — пояснил Вадим Буйдалин.
Он также добавил, что собственнику и резидентам логистического парка неоднократно было разъяснено, что для функционирования площадки необходимо проектирование отдельного въезда с улицы Черняховского.
Между тем на территории логопарка «Кольцовский» работают несколько крупных сервисных центров и торговых дилеров, а также ведется строительство нового цеха хлебзавода «СМАК».
Как сообщил ИАА «УралБизнесКонсалтинг» генеральный директор АО «СМАК» Владилен Фуфаров, основная проблема вокруг логопарка «Кольцовский» связана с появлением несанкционированных стоянок автотранспорта под запрещающими дорожными знаками.
«Проблема не в подъезде к центру, не в движении, а в незаконной стоянке грузовых и легковых автомобилей, которые образовали там несанкционированную стихийную автостоянку. Одна часть машин приезжает и ждет здесь своей очереди на разгрузку, а вторая — встречает пассажиров у аэропорта Кольцово. Мы тоже страдаем от этой ситуации. То есть основная проблема связана с нарушениями правил дорожного движения. Здесь, конечно, ГИБДД должна наводить порядок. Кроме того, надо задуматься над решением данного вопроса на уровне города и области», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом УрБК гендиректор АО «СМАК» Владилен Фуфаров.
При этом он уточнил, что на строительстве нового цеха «СМАК» данная ситуация никак не сказалась — оно идет своим ходом. «У наших машин есть спецпропуска, по которым они, согласно правилам, могут беспрепятственно проезжать на строительную площадку», — пояснил Владилен Фуфаров.
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