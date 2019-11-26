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Марина Андрусь: Строительство школ и детских садов будет приоритетом бюджета Екатеринбурга





«Мы начали большую программу строительства образовательных учреждений. Продолжаем строить детские садики. И сейчас у нас одновременно в работе пять школ. Это рекорд для Екатеринбурга», — отметила Марина Андрусь.



«Город прошел пик рождаемости в 2015 году. Эти дети пойдут в школу в 2022, именно тогда случится пик наполняемости первых классов. В 2022 году — пик первых классов. Численность школьников будет продолжать расти, потому что тех, кто приходит, больше, чем тех, кто выпускается. А параллельно нужно выполнить поручения президента РФ по переходу на односменный режим обучения. Очень сложная ситуация. И поэтому строить школы нужно при каждой первой же возможности. Не зря была создана «тепловая карта», один из самых важных документов, которые у нас сейчас есть», — считает заместитель главы Екатеринбурга. УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Одним из главных направлений развития Екатеринбурга станет строительство новых учебных заведений. Школы и садики — это приоритет бюджетной политики города в части капитального строительства. Об этом в интервью УрБК сообщила заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.«Мы начали большую программу строительства образовательных учреждений. Продолжаем строить детские садики. И сейчас у нас одновременно в работе пять школ. Это рекорд для Екатеринбурга», — отметила Марина Андрусь.«Город прошел пик рождаемости в 2015 году. Эти дети пойдут в школу в 2022, именно тогда случится пик наполняемости первых классов. В 2022 году — пик первых классов. Численность школьников будет продолжать расти, потому что тех, кто приходит, больше, чем тех, кто выпускается. А параллельно нужно выполнить поручения президента РФ по переходу на односменный режим обучения. Очень сложная ситуация. И поэтому строить школы нужно при каждой первой же возможности. Не зря была создана «тепловая карта», один из самых важных документов, которые у нас сейчас есть», — считает заместитель главы Екатеринбурга.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:24</span><br /><strong>Марина Андрусь: Строительство школ и детских садов будет приоритетом бюджета Екатеринбурга</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Одним из главных направлений развития Екатеринбурга станет строительство новых учебных заведений. Школы и садики — это приоритет бюджетной политики города в части капитального строительства. Об этом в </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091605-marina-andrus-stroitelstvo-shkol-i-detskih-sadov-budet-prioritetom-byudzheta-ekaterinburga.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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