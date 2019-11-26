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Марина Андрусь: Строительство школ и детских садов будет приоритетом бюджета Екатеринбурга
26 ноябрь 2019 (15:24)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Одним из главных направлений развития Екатеринбурга станет строительство новых учебных заведений. Школы и садики — это приоритет бюджетной политики города в части капитального строительства. Об этом в интервью УрБК сообщила заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.
«Мы начали большую программу строительства образовательных учреждений. Продолжаем строить детские садики. И сейчас у нас одновременно в работе пять школ. Это рекорд для Екатеринбурга», — отметила Марина Андрусь.
«Город прошел пик рождаемости в 2015 году. Эти дети пойдут в школу в 2022, именно тогда случится пик наполняемости первых классов. В 2022 году — пик первых классов. Численность школьников будет продолжать расти, потому что тех, кто приходит, больше, чем тех, кто выпускается. А параллельно нужно выполнить поручения президента РФ по переходу на односменный режим обучения. Очень сложная ситуация. И поэтому строить школы нужно при каждой первой же возможности. Не зря была создана «тепловая карта», один из самых важных документов, которые у нас сейчас есть», — считает заместитель главы Екатеринбурга.
«Мы начали большую программу строительства образовательных учреждений. Продолжаем строить детские садики. И сейчас у нас одновременно в работе пять школ. Это рекорд для Екатеринбурга», — отметила Марина Андрусь.
«Город прошел пик рождаемости в 2015 году. Эти дети пойдут в школу в 2022, именно тогда случится пик наполняемости первых классов. В 2022 году — пик первых классов. Численность школьников будет продолжать расти, потому что тех, кто приходит, больше, чем тех, кто выпускается. А параллельно нужно выполнить поручения президента РФ по переходу на односменный режим обучения. Очень сложная ситуация. И поэтому строить школы нужно при каждой первой же возможности. Не зря была создана «тепловая карта», один из самых важных документов, которые у нас сейчас есть», — считает заместитель главы Екатеринбурга.
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