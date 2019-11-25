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Платную скоростную автотрассу Москва — Екатеринбург могут достроить в 2030 году
25 ноябрь 2019 (12:10)
УрБК, Москва, 25.11.2019. Платную скоростную автотрассу Москва — Казань планируется построить в 2027 году. До Екатеринбурга ее могут продлить в 2030 году. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
«Мы бы хотели, чтобы она (трасса Москва — Казань — прим. ред.) дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — сказал В. Петушенко.
Строительство платной трассы Москва — Казань пройдет в четыре этапа и начнется с двух головных участков — маршрута из Москвы до Владимира, к строительству которого приступят в 2020 году, а также южного обхода Казани.
Напомним, что в сентябре 2019 года глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выступил за продление платной трассы Москва — Владимир до Екатеринбурга.
«Мы бы хотели, чтобы она (трасса Москва — Казань — прим. ред.) дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — сказал В. Петушенко.
Строительство платной трассы Москва — Казань пройдет в четыре этапа и начнется с двух головных участков — маршрута из Москвы до Владимира, к строительству которого приступят в 2020 году, а также южного обхода Казани.
Напомним, что в сентябре 2019 года глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выступил за продление платной трассы Москва — Владимир до Екатеринбурга.
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