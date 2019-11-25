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Администрация Екатеринбурга запустила сбор предложений по благоустройству территорий

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Администрация Екатеринбурга организовала сбор предложений от горожан по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.



Ранее члены городской общественной комиссии рассмотрели многие варианты общественных территорий и отобрали из них наиболее значимые для города. Всем жителям мегаполиса, а также организациям предлагается выбрать один из пяти предлагаемых вариантов.



«В их число вошли: набережная реки Ольховки, от пешеходного моста через реку Ольховку до улицы Готвальда; сад имени Ф. Энгельса; набережная Верх-Исетского пруда — реки Исети, от Малого Конного полуострова до улицы Папанина, включая территорию от набережной реки Исети до парка имени XXII Партсъезда; площадь Субботников, общественное пространство перед спортивным центром «Верх-Исетский»; летний парк «Уралмаш», — говорится в сообщении.



Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, включат в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».



Проголосовать можно на официальном сайте администрации города (екатеринбург.рф).

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