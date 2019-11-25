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Администрация Екатеринбурга запустила сбор предложений по благоустройству территорий
25 ноябрь 2019 (11:27)
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Администрация Екатеринбурга организовала сбор предложений от горожан по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.
Ранее члены городской общественной комиссии рассмотрели многие варианты общественных территорий и отобрали из них наиболее значимые для города. Всем жителям мегаполиса, а также организациям предлагается выбрать один из пяти предлагаемых вариантов.
«В их число вошли: набережная реки Ольховки, от пешеходного моста через реку Ольховку до улицы Готвальда; сад имени Ф. Энгельса; набережная Верх-Исетского пруда — реки Исети, от Малого Конного полуострова до улицы Папанина, включая территорию от набережной реки Исети до парка имени XXII Партсъезда; площадь Субботников, общественное пространство перед спортивным центром «Верх-Исетский»; летний парк «Уралмаш», — говорится в сообщении.
Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, включат в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».
Проголосовать можно на официальном сайте администрации города (екатеринбург.рф).
Ранее члены городской общественной комиссии рассмотрели многие варианты общественных территорий и отобрали из них наиболее значимые для города. Всем жителям мегаполиса, а также организациям предлагается выбрать один из пяти предлагаемых вариантов.
«В их число вошли: набережная реки Ольховки, от пешеходного моста через реку Ольховку до улицы Готвальда; сад имени Ф. Энгельса; набережная Верх-Исетского пруда — реки Исети, от Малого Конного полуострова до улицы Папанина, включая территорию от набережной реки Исети до парка имени XXII Партсъезда; площадь Субботников, общественное пространство перед спортивным центром «Верх-Исетский»; летний парк «Уралмаш», — говорится в сообщении.
Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, включат в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».
Проголосовать можно на официальном сайте администрации города (екатеринбург.рф).
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