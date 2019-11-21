Новости дня

Суд обязал структуру «Монетки» доплатить налог на прибыль на сумму более 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области, который обязал ООО «Мега-Инвест» доплатить налог на прибыль на сумму более 100 млн руб.



«Согласно решению от 26 февраля 2019 года №12-09/38, заявителю доначислен налог на прибыль за 2014-2016 годы в сумме 106 млн 312 тыс. 672 руб., начислены пени в сумме 30 млн 184 тыс. 763 руб., общество привлечено к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 4 млн 621 тыс. 796 руб.», — сообщается в материалах суда.



Отметим, что мажоритарным учредителем ООО «Мега-Инвест» является ООО «РМ-Групп» (управляет сетью магазинов «Монетка»).



По мнению налоговиков, в 2014-2016 годах компания «Мега-Инвест» уплатила 531,5 млн руб. процентов (13% годовых) по двум займам в размере 6 млрд руб., которые в 2012 и 2016 годах предоставила компании ООО «Элемент-Трейд» (также структура ООО «РМ-Групп»). Эти проценты «Мега-Инвест» включила в свои внереализационные расходы, что позволило компании уменьшить чистую прибыль и, как следствие, уменьшить размер налога на прибыль.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:31</span><br /><strong>Суд обязал структуру «Монетки» доплатить налог на прибыль на сумму более 100 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области, который обязал ООО «Мега-Инвест» доплатить налог на прибыль на сумму более 100 млн руб. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091505-sud-obyazal-strukturu-monetki-doplatit-nalog-na-pribyl-na-summu-bolee-100-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: