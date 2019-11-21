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Суд обязал структуру «Монетки» доплатить налог на прибыль на сумму более 100 млн рублей
21 ноябрь 2019 (16:31)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области, который обязал ООО «Мега-Инвест» доплатить налог на прибыль на сумму более 100 млн руб.
«Согласно решению от 26 февраля 2019 года №12-09/38, заявителю доначислен налог на прибыль за 2014-2016 годы в сумме 106 млн 312 тыс. 672 руб., начислены пени в сумме 30 млн 184 тыс. 763 руб., общество привлечено к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 4 млн 621 тыс. 796 руб.», — сообщается в материалах суда.
Отметим, что мажоритарным учредителем ООО «Мега-Инвест» является ООО «РМ-Групп» (управляет сетью магазинов «Монетка»).
По мнению налоговиков, в 2014-2016 годах компания «Мега-Инвест» уплатила 531,5 млн руб. процентов (13% годовых) по двум займам в размере 6 млрд руб., которые в 2012 и 2016 годах предоставила компании ООО «Элемент-Трейд» (также структура ООО «РМ-Групп»). Эти проценты «Мега-Инвест» включила в свои внереализационные расходы, что позволило компании уменьшить чистую прибыль и, как следствие, уменьшить размер налога на прибыль.
«Согласно решению от 26 февраля 2019 года №12-09/38, заявителю доначислен налог на прибыль за 2014-2016 годы в сумме 106 млн 312 тыс. 672 руб., начислены пени в сумме 30 млн 184 тыс. 763 руб., общество привлечено к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 4 млн 621 тыс. 796 руб.», — сообщается в материалах суда.
Отметим, что мажоритарным учредителем ООО «Мега-Инвест» является ООО «РМ-Групп» (управляет сетью магазинов «Монетка»).
По мнению налоговиков, в 2014-2016 годах компания «Мега-Инвест» уплатила 531,5 млн руб. процентов (13% годовых) по двум займам в размере 6 млрд руб., которые в 2012 и 2016 годах предоставила компании ООО «Элемент-Трейд» (также структура ООО «РМ-Групп»). Эти проценты «Мега-Инвест» включила в свои внереализационные расходы, что позволило компании уменьшить чистую прибыль и, как следствие, уменьшить размер налога на прибыль.
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