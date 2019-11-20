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В Академическом районе Екатеринбурга открылся новый опорный пункт полиции
20 ноябрь 2019 (15:55)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. В Академическом районе Екатеринбурга в среду, 20 ноября 2019 года, открылся новый опорный пункт полиции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
«Мы открываем небольшой, но очень важный для жителей объект. Академический является не только самым динамично развивающимся микрорайоном, но и самым безопасным. Желаю нашим коллегам, которые стоят на страже общественного порядка, дальнейших успехов в их непростом труде!», — отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
В новом помещении на улице Академика Вонсовского, 21/2 разместилась служба участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних, экипажи патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб.
Пункт оснащен всем необходимым оборудованием и, по словам специалистов, позволит эффективно и качественно осуществлять прием граждан, а также оперативно реагировать на их обращения.
На сегодняшний день на территории Екатеринбурга работает 95 опорных пунктов полиции.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«Мы открываем небольшой, но очень важный для жителей объект. Академический является не только самым динамично развивающимся микрорайоном, но и самым безопасным. Желаю нашим коллегам, которые стоят на страже общественного порядка, дальнейших успехов в их непростом труде!», — отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
В новом помещении на улице Академика Вонсовского, 21/2 разместилась служба участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних, экипажи патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб.
Пункт оснащен всем необходимым оборудованием и, по словам специалистов, позволит эффективно и качественно осуществлять прием граждан, а также оперативно реагировать на их обращения.
На сегодняшний день на территории Екатеринбурга работает 95 опорных пунктов полиции.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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