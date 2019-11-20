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Челябинские таможенники задержали гражданина Казахстана с 500 литрами нелегального алкоголя

УрБК, Челябинск, 20.11.2019. Мобильной группой Челябинской таможни совместно с Пограничным Управлением ФСБ России задержан автомобиль, в котором перевозилась партия нелегального алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Mercedes с алкоголем направлялся из Казахстана в Россию. Коньяк, водку и шампанское без специальных акцизных марок гражданин Казахстана планировал привезти в Екатеринбург. По словам владельца груза, почти 500 л разнообразного алкоголя он вез для личных нужд.



В соответствии с законодательством, из стран ЕАЭС в Россию каждый совершеннолетний гражданин для личных нужд может ввезти не более 10 л алкогольной продукции без акцизных марок РФ. Весь ввозимый для коммерческих целей алкоголь должен иметь российские акцизные марки. Торговый оборот немаркированной продукции запрещен.



«Стоимость товара на российском рынке составляет около 200 тыс. руб. В настоящий момент все 108 коробок спиртного изъяты и переданы сотрудникам полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ», — сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.



Максимальная мера наказания статьи предусматривает лишение свободы до 3 лет.

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