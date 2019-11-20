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Рост тарифов по вывозу ТКО в Свердловской области ограничен инфляцией в 3,6%





Таким образом, пока соответствующие тарифы для жителей региона останутся прежними, поскольку не могут опережать рост индекса потребительских цен.



«Сейчас совокупный рост тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по нашему региону ограничен в среднем 3,6% (индексом потребительских цен — прим. ред.) Но никто не запрещает привлечение внебюджетных средств. Управляющие компании, организовав индивидуальный сбор мусора, могут напрямую заключить договоры с переработчиками, которые будут покупать полезные фракции, и учитывать это при формировании тарифа за вывоз ТКО для своих жителей», — уточнил Николай Смирнов.



По его словам, в случае если увеличение тарифов за вывоз и переработку ТКО будет обосновано, то разница будет компенсирована из средств областного бюджета.



На вопрос о дополнительном финансовом стимулировании жителей региона за индивидуальную сортировку ТКО на органические и неорганические отходы Николай Смирнов ответил, что она будет учитываться при формировании тарифов, когда будут запущены новые комплексы по мусоропереработке.



«Я считаю, что наше общество на том уровне осознания, которое понимает, что если не прикладывать какие-либо усилия, то в ближайшее время экологическая ситуация будет катастрофической. В первую очередь мы хотим, чтобы люди это осознали. Хотя уже сейчас во многих дворах установлены разделительные контейнеры для пластика и стекла, при этом нет никакого финансового стимулирования, но мы видим, что эти контейнеры заполняются. Кроме того, после запуска мусороперерабатывающих комплексов, когда будут заключены прямые договоры с операторами либо с собственниками, стоимость отсортированных фракций будет учитываться при установлении и снижении региональных тарифов для населения», — подчеркнул министр.



Ранее УрБК



Как сообщил Николай Смирнов, к 2024 году в Свердловской области должны заработать новые комплексы по сортировке ТКО, поэтому к этому времени планируется повсеместно перейти на раздельный сбор мусора. УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Совокупный рост тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Свердловской области не может превышать текущие темпы инфляции — 3,6% по итогам 9 месяцев 2019 года. Об этом сегодня, 20 ноября 2019 года, на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.Таким образом, пока соответствующие тарифы для жителей региона останутся прежними, поскольку не могут опережать рост индекса потребительских цен.«Сейчас совокупный рост тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по нашему региону ограничен в среднем 3,6% (индексом потребительских цен — прим. ред.) Но никто не запрещает привлечение внебюджетных средств. Управляющие компании, организовав индивидуальный сбор мусора, могут напрямую заключить договоры с переработчиками, которые будут покупать полезные фракции, и учитывать это при формировании тарифа за вывоз ТКО для своих жителей», — уточнил Николай Смирнов.По его словам, в случае если увеличение тарифов за вывоз и переработку ТКО будет обосновано, то разница будет компенсирована из средств областного бюджета.На вопрос о дополнительном финансовом стимулировании жителей региона за индивидуальную сортировку ТКО на органические и неорганические отходы Николай Смирнов ответил, что она будет учитываться при формировании тарифов, когда будут запущены новые комплексы по мусоропереработке.«Я считаю, что наше общество на том уровне осознания, которое понимает, что если не прикладывать какие-либо усилия, то в ближайшее время экологическая ситуация будет катастрофической. В первую очередь мы хотим, чтобы люди это осознали. Хотя уже сейчас во многих дворах установлены разделительные контейнеры для пластика и стекла, при этом нет никакого финансового стимулирования, но мы видим, что эти контейнеры заполняются. Кроме того, после запуска мусороперерабатывающих комплексов, когда будут заключены прямые договоры с операторами либо с собственниками, стоимость отсортированных фракций будет учитываться при установлении и снижении региональных тарифов для населения», — подчеркнул министр.Ранее УрБК сообщал о том, что объемы ТКО на территории Свердловской области в 2019 году, по словам Николая Смирнова, выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Поэтому у региона больше нет времени откладывать строительство новых полигонов и мусороперерабатывающих заводов.Как сообщил Николай Смирнов, к 2024 году в Свердловской области должны заработать новые комплексы по сортировке ТКО, поэтому к этому времени планируется повсеместно перейти на раздельный сбор мусора.

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