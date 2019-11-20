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Объемы твердых коммунальных отходов в Свердловской области в 2019 году выросли на 15%

20 ноябрь 2019 (12:06)

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Объемы твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Свердловской области в 2019 году выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня, 20 ноября, на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Как он подчеркнул, у областных властей нет времени откладывать строительство новых полигонов и мусороперерабатывающих заводов.

«У нас нет двух-трех лет, мы больше не можем ждать», — заявил Николай Смирнов.

По его словам, до конца этого года должно быть заключение обязательной экспертизы на размещение завода вблизи города Красноуфимска, где уже в I квартале 2020 года должно начаться строительство.

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