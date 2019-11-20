Новости дня
Объемы твердых коммунальных отходов в Свердловской области в 2019 году выросли на 15%
20 ноябрь 2019 (12:06)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Объемы твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Свердловской области в 2019 году выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня, 20 ноября, на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Как он подчеркнул, у областных властей нет времени откладывать строительство новых полигонов и мусороперерабатывающих заводов.
«У нас нет двух-трех лет, мы больше не можем ждать», — заявил Николай Смирнов.
По его словам, до конца этого года должно быть заключение обязательной экспертизы на размещение завода вблизи города Красноуфимска, где уже в I квартале 2020 года должно начаться строительство.
Как он подчеркнул, у областных властей нет времени откладывать строительство новых полигонов и мусороперерабатывающих заводов.
«У нас нет двух-трех лет, мы больше не можем ждать», — заявил Николай Смирнов.
По его словам, до конца этого года должно быть заключение обязательной экспертизы на размещение завода вблизи города Красноуфимска, где уже в I квартале 2020 года должно начаться строительство.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области изменят территориальную схему размещения отходов
- В Свердловской области изменят территориальную схему размещения отходов
- Власти Свердловской области считают, что протест в Красноуфимске против строительства мусоросортировочного завода вызван непониманием проекта
- Сроки «мусорной реформы» в Свердловской области перенесены на 1 января 2019 года
- В 2013 году на ликвидацию свалок в Свердловской области будет выделено около 300 млн рублей