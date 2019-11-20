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Житель Верхней Пышмы отсудил у компании «Алеко Т» более 125 тыс. рублей за дефектное моноколесо

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2019. Житель Верхней Пышмы отсудил у компании «Алеко Т» более 125 тыс. рублей за дефектное моноколесо. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«Мужчина приобрел моноколесо стоимостью 66 тыс. 420 руб., у которого спустя несколько дней оторвалась ручка для крепления ремня. Молодой человек направил покупку продавцу для ремонта, заплатив за доставку транспортной компании 1 тыс. 305 руб. Однако компания вернула моноколесо, отказавшись его ремонтировать. Все претензии свердловчанина были оставлены продавцом без ответа», — говорится в сообщении.



Тогда мужчина подал иск в Верхнепышминский городской суд, в котором просил принять отказ от договора купли-продажи товара, взыскать с «Алеко Т» стоимость моноколеса — 66 тыс. 420 руб., 294 руб., уплаченных за упаковку товара, 495 руб. за доставку товара от продавца, 1 тыс. 305 руб. за доставку товара продавцу, а также компенсацию морального вреда и расходы на оплату юридических услуг.



Возражая против иска, ответчик утверждал, что повреждение товара имеет эксплуатационный характер. Чтобы разрешить спор сторон, Верхнепышминский городской суд назначил по делу товароведческую экспертизу. Согласно заключению, из-за отлома ручки для крепления ремня моноколесо не пригодно для эксплуатации. Причиной возникновения неисправности послужил производственный дефект. Признаков нарушения правил эксплуатации изделия потребителем экспертиза не нашла.



Решением городского суда исковые требования были удовлетворены частично. Принят отказ истца от исполнения договора купли-продажи моноколеса. С ответчика взысканы уплаченные за товар 66 тыс. 420 руб., 294 руб. за упаковку товара, 1 тыс. 800 руб. за доставку, 5 тыс. руб. компенсации морального вреда, штраф — 36 тыс. 757 руб., 15 тыс. руб. взысканы на оплату услуг представителя. Также ответчику предстоит оплатить судебную экспертизу в размере 5 тыс. руб.



ООО «Алеко Т» не согласилось с решением суда первой инстанции и подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Представитель ответчика указывал, что договор купли-продажи заключал с ООО «Уралстройсервис СК» и считал, что законодательство о защите прав потребителя к правоотношениям сторон не подлежит применению. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что правами, предоставленными покупателю Законом о защите прав потребителей, пользуется не только гражданин, который приобрел товар, но и гражданин, использующий данный товар на законном основании.



Свердловский областной суд оставил решение Верхнепышминского городского суда без изменения. Оно вступило в законную силу, и ООО «Алеко Т» обязано выплатить жителю Пышмы 125 тыс. 271 руб., а также оплатить судебную экспертизу.

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