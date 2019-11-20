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Сотрудники компании «Богдановичский керамзит» отремонтировали старейший в районе хоккейный корт

УрБК, Богданович, 20.11.2019. В северной части Богдановича отремонтирован старейший в районе хоккейный корт. Накануне зимнего спортивного сезона спортивный объект привели в порядок сотрудники ООО «Богдановичский керамзит», партнера компании «ФОРЭС».



Как сообщает пресс-служба предприятия, в понедельник, 18 ноября 2019 года, монтажные работы завершила бригада начальника производственного цеха Андрея Кичева.



«По словам Андрея Александровича, это первый хоккейный корт Богдановича. Он берет начало своей истории с 90-х годов. С годами прежняя деревянная конструкция пришла в негодность», — говорится в сообщении.



Решение отреставрировать хоккейный корт было принято администрацией Богдановича. Руководство ООО «Богдановичский керамзит» вызвалось помочь. Бригаде, которую выделило предприятие, поручили смонтировать современную пластиковую хоккейную коробку, приобретенную вместо старой деревянной. С новой конструкцией корт стал не только привлекательнее, но и больше по площади. Другие бригады помогли обновить покрытие корта, добавить освещение. Последним «штрихом» станут скамейки для отдыха, которые поставят в ближайшие дни.

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