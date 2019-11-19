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Банк «НЕЙВА» обновил тарифы по обслуживанию физических лиц
19 ноябрь 2019 (15:22)
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2019. В банке «НЕЙВА» вступили в силу новые редакции тарифов на обслуживание физических лиц и договора комплексного банковского обслуживания (ДКБО) для физических лиц. Как говорится в сообщении кредитной организации, изменения связаны в основном с возможностью осуществлять онлайн-переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей Банка России (СБП).
Также в обновленных тарифах банка «НЕЙВА», вступивших в силу с 18 ноября 2019 года, закреплено увеличение суммы бесплатных внешних переводов по номеру карты и по номеру телефона до 20 тыс. руб. в календарный месяц (при превышении этой суммы взимается комиссия 35 руб. + 1,5% от суммы превышения).
Ознакомиться с полной версией новой редакции тарифов и ДКБО можно здесь.
По всем возникшим вопросам можно обращаться в круглосуточный центр клиентской поддержки по телефону 8−800−7000−213 (звонок из России бесплатный), через WhatsApp, Telegram, Viber по номеру +7−905−8005−070, а также через чат на сайте банка и в «Банк-он-Лайн».
Ранее ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сообщало о том, что банк «НЕЙВА» подключился к новому высокотехнологичному платежному сервису Банка России — Системе быстрых платежей (СБП), став 26-м ее участником в России и одним из первых на Урале.
«С 18 ноября 2019 года частные клиенты банка могут совершать мгновенные денежные переводы на свои или чужие счета в других банках, также подключенных к СБП, всего лишь по номеру мобильного телефона в любой регион и в любое время суток», — подчеркнули в кредитной организации.
Также в обновленных тарифах банка «НЕЙВА», вступивших в силу с 18 ноября 2019 года, закреплено увеличение суммы бесплатных внешних переводов по номеру карты и по номеру телефона до 20 тыс. руб. в календарный месяц (при превышении этой суммы взимается комиссия 35 руб. + 1,5% от суммы превышения).
Ознакомиться с полной версией новой редакции тарифов и ДКБО можно здесь.
По всем возникшим вопросам можно обращаться в круглосуточный центр клиентской поддержки по телефону 8−800−7000−213 (звонок из России бесплатный), через WhatsApp, Telegram, Viber по номеру +7−905−8005−070, а также через чат на сайте банка и в «Банк-он-Лайн».
Ранее ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сообщало о том, что банк «НЕЙВА» подключился к новому высокотехнологичному платежному сервису Банка России — Системе быстрых платежей (СБП), став 26-м ее участником в России и одним из первых на Урале.
«С 18 ноября 2019 года частные клиенты банка могут совершать мгновенные денежные переводы на свои или чужие счета в других банках, также подключенных к СБП, всего лишь по номеру мобильного телефона в любой регион и в любое время суток», — подчеркнули в кредитной организации.
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