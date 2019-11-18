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ФАС возбудила дело в отношении рекламодателя бургерной в Миассе

УрБК, Челябинск, 18.11.2019. В рекламе заведения общественного питания BRO̕ DA в Миассе, продающего бургеры, пиццу и шаурму, нашли признаки нарушения действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС России по Челябинской области.



«Антимонопольная служба установила, что реклама содержит информацию о преимуществах продукции, реализуемой в заведении. При этом отсутствует указание конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Так, сравнительная характеристика объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один» должна производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение», — говорится в сообщении.



Реклама, не сопровождаемая подтверждением, должна считаться недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, изготовленными другими производителями или реализуемыми другими продавцами.



Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося рекламодателем данной рекламы. Рассмотрение дела назначено на 4 декабря.

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