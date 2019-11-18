Новости дня
ФАС возбудила дело в отношении рекламодателя бургерной в Миассе
18 ноябрь 2019 (15:45)
УрБК, Челябинск, 18.11.2019. В рекламе заведения общественного питания BRO̕ DA в Миассе, продающего бургеры, пиццу и шаурму, нашли признаки нарушения действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС России по Челябинской области.
«Антимонопольная служба установила, что реклама содержит информацию о преимуществах продукции, реализуемой в заведении. При этом отсутствует указание конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Так, сравнительная характеристика объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один» должна производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение», — говорится в сообщении.
Реклама, не сопровождаемая подтверждением, должна считаться недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, изготовленными другими производителями или реализуемыми другими продавцами.
Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося рекламодателем данной рекламы. Рассмотрение дела назначено на 4 декабря.
«Антимонопольная служба установила, что реклама содержит информацию о преимуществах продукции, реализуемой в заведении. При этом отсутствует указание конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Так, сравнительная характеристика объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один» должна производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение», — говорится в сообщении.
Реклама, не сопровождаемая подтверждением, должна считаться недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, изготовленными другими производителями или реализуемыми другими продавцами.
Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося рекламодателем данной рекламы. Рассмотрение дела назначено на 4 декабря.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- УрФУ могут запретить рекламировать себя как «лучший вуз России»
- Свердловское УФАС подозревает «Випсилинг» в распространении недобросовестной рекламы
- За недостоверную рекламу ФАС возбудила дело в отношении оператора «Мотив»
- Реклама турагентства Mac Travel в Екатеринбурге признана недостоверной
- В Нижнем Тагиле УФАС признало рекламу фитнес-центра «Слим» ненадлежащей