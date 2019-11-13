Новости дня

Госдума в первом чтении приняла закон об отмене банковского роуминга

УрБК, Москва, 13.11.2019. Накануне депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении новый закон о запрете взимания комиссии за переводы внутри системы одного банка в разных регионах. Как уточнил на заседании заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров, таким образом предлагается устранить межрегиональную дискриминацию.



Как сообщается на официальном сайте Госдумы, изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке России, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.



По данным «Коммерсанта», сегодня 75% банков не тарифицируют свои комиссии по внутри- и межрегиональным переводам. Хотя пока не предлагается вводить какие-либо штрафы для банков, которые будут игнорировать новые правовые нормы. По словам Андрея Кашеварова, административную ответственность введут, если банки будут нарушать закон.



Первый зампред комитета по экономической политике Валерий Гартунг пояснил, что в законопроекте речь не идет именно о межрегиональных переводах, и предположил, что в него будут внесены поправки.



«Касается ли это трансграничных переводов? Ведь у одного банка подразделения могут быть и за границей РФ. Судя по тому, что здесь написано, на них тоже распространяется эта норма закона. Потому что «между подразделениями одного банка» не написано, что внутри страны», — цитирует Валерия Гартунга «Интерфакс».



Напомним, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физических лиц, открытыми в одной кредитной организации, которая на порядок выше по сравнению с внутрирегиональными переводами.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:23</span><br /><strong>Госдума в первом чтении приняла закон об отмене банковского роуминга</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 13.11.2019. Накануне депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении новый закон о запрете взимания комиссии за переводы внутри системы одного банка в разных регионах. Как уточнил на заседании заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров, таким образом предлагается устранить межрегиональную дискриминацию.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091277-gosduma-v-pervom-chtenii-prinyala-zakon-ob-otmene-bankovskogo-rouminga.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: