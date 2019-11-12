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У студентов Уральского института МЧС России выявили кишечную инфекцию

12 ноябрь 2019 (14:50)

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Санврачи расследуют ситуацию с массовым отравлением студентов в Уральском институте ГПС МЧС в Екатеринбурге. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сообщения о случаях заболевания острой кишечной инфекцией поступили сегодня, 12 ноября 2019 года. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Они дадут оценку эпидемиологической ситуации, проведут лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия.

Отметим, что количество заболевших студентов Уральского института МЧС не уточняется.

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