Новости дня
Североуральскую транспортную компанию «Спецтехника» оштрафовали за нарушения при перевозке пассажиров
11 ноябрь 2019 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал транспортную компанию ООО «Спецтехника» из Североуральска за перевозку пассажиров с грубым нарушением законодательства о лицензировании. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.
В ходе проверки было установлено, что общество осуществляет пассажирские перевозки с грубым нарушением требований законодательства. Должностное лицо, в обязанности которого входит обеспечение безопасности дорожного движения и предрейсовый контроль техсостояния автобусов, не имеет квалификационных документов и официально не трудоустроено в ООО «Спецтехника».
На момент проверки перевозка пассажиров осуществлялась обществом на автобусе, не включенном в реестр транспортных средств, прилагаемый к лицензии. К управлению допущен водитель, не состоящий с обществом в трудовых отношениях, а предрейсовые осмотры проводятся спецорганизацией с помощью не прошедших поверку медицинских приборов.
Положением о лицензировании данные нарушения квалифицируются «грубыми», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Прокуратура возбудила в отношении ООО «Спецтехника» дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».
Арбитражный суд Свердловской области согласился с позицией прокуратуры, удовлетворив заявление прокурора о привлечении общества к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ и назначив наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Решение суда в законную силу пока не вступило.
В ходе проверки было установлено, что общество осуществляет пассажирские перевозки с грубым нарушением требований законодательства. Должностное лицо, в обязанности которого входит обеспечение безопасности дорожного движения и предрейсовый контроль техсостояния автобусов, не имеет квалификационных документов и официально не трудоустроено в ООО «Спецтехника».
На момент проверки перевозка пассажиров осуществлялась обществом на автобусе, не включенном в реестр транспортных средств, прилагаемый к лицензии. К управлению допущен водитель, не состоящий с обществом в трудовых отношениях, а предрейсовые осмотры проводятся спецорганизацией с помощью не прошедших поверку медицинских приборов.
Положением о лицензировании данные нарушения квалифицируются «грубыми», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Прокуратура возбудила в отношении ООО «Спецтехника» дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».
Арбитражный суд Свердловской области согласился с позицией прокуратуры, удовлетворив заявление прокурора о привлечении общества к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ и назначив наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Решение суда в законную силу пока не вступило.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге фармдистрибьютор «СИРИУС» оштрафован на 105 тыс. рублей
- В автошколе «Визит-Авто» прокуратура выявила грубые нарушения условий лицензии
- В транспортной компании «ТЕХНОПРОМ» выявлены нарушения при перевозке пассажиров в Екатеринбурге
- В НОЧУ «Краснотурьинская автошкола» выявлены нарушения законодательства о лицензировании
- В Полевском школа ДОСААФ привлечена к ответственности за некачественную подготовку водителей