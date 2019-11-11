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Североуральскую транспортную компанию «Спецтехника» оштрафовали за нарушения при перевозке пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал транспортную компанию ООО «Спецтехника» из Североуральска за перевозку пассажиров с грубым нарушением законодательства о лицензировании. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры.



В ходе проверки было установлено, что общество осуществляет пассажирские перевозки с грубым нарушением требований законодательства. Должностное лицо, в обязанности которого входит обеспечение безопасности дорожного движения и предрейсовый контроль техсостояния автобусов, не имеет квалификационных документов и официально не трудоустроено в ООО «Спецтехника».



На момент проверки перевозка пассажиров осуществлялась обществом на автобусе, не включенном в реестр транспортных средств, прилагаемый к лицензии. К управлению допущен водитель, не состоящий с обществом в трудовых отношениях, а предрейсовые осмотры проводятся спецорганизацией с помощью не прошедших поверку медицинских приборов.



Положением о лицензировании данные нарушения квалифицируются «грубыми», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Прокуратура возбудила в отношении ООО «Спецтехника» дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».



Арбитражный суд Свердловской области согласился с позицией прокуратуры, удовлетворив заявление прокурора о привлечении общества к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ и назначив наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Решение суда в законную силу пока не вступило.

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