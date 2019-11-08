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Продажи новых легковых автомобилей в РФ в октябре сократились на 5,2%
8 ноябрь 2019 (09:33)
УрБК, Москва, 08.11.2019. В октябре продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ сократились на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 152 тыс. 057 штук. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).
По итогам января-октября было продано 1 млн 423 тыс. новых автомобилей, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении ассоциации.
«Продажи в октябре оказались ниже прошлогодних на 5,2%, что закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017-2018 годы. Конечно, это не то направление, которое хотят видеть индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
По итогам января-октября было продано 1 млн 423 тыс. новых автомобилей, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении ассоциации.
«Продажи в октябре оказались ниже прошлогодних на 5,2%, что закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017-2018 годы. Конечно, это не то направление, которое хотят видеть индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
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