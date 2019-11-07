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Объем вкладов населения в российских банках с начала года вырос на 5%

7 ноябрь 2019 (16:44)

УрБК, Москва, 07.11.2019. Объем вкладов населения в российских банках по состоянию на 1 октября 2019 года составил 29 трлн 351 млрд руб.

Как сообщает Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», в относительном выражении рост вкладов физических лиц за 9 месяцев этого года составил 5%.

При этом объем застрахованных вкладов в банках РФ с начала 2019 года увеличился на 4,1% против 2,5% годом ранее и на 1 октября этого года составил 32 трлн 948 млрд руб. В том числе сумма застрахованных вкладов населения с начала года выросла на 5,3% и составила 29 трлн 248 млрд руб. (88,8% от общей суммы вкладов), сумма застрахованных вкладов индивидуальных предпринимателей — на 17,5% до 690 млрд руб. (2,1% общей суммы вкладов), а сумма застрахованных вкладов юридических лиц, относящихся к категории малых и микро-предприятий, с начала 2019 года сократилась на 8,9% до 3 трлн 10 млрд руб. (9,1% общей суммы вкладов).

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