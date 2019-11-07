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Прокуратура через суд обязала администрацию Нижнего Тагила отремонтировать дорогу
7 ноябрь 2019 (12:47)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. Прокуратура через суд обязала администрацию Нижнего Тагила отремонтировать автомобильную дорогу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения требований пункта 5.2.4 ГОСТ 50597-17 Национального стандарта РФ «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Было установлено, что внутриквартальные дороги по улице Зари имеют дефекты в виде выбоин и иных разрушений, что создает угрозу безопасности дорожного движения.
В связи с чем прокуратура в интересах неопределенного круга лиц обратилась в суд с иском к горадминистрации о возложении обязанности в срок до 30 июня 2020 года отремонтировать проезжую часть улицы Зари в районе домов № 41 и № 49, где зафиксированы выбоины и разрушения.
Ленинский райсуд города иск прокурора удовлетворил, возложив на администрацию обязанность по устранению выявленных нарушений. Однако не согласившись с решением суда 1 инстанции, администрация подала на него апелляционную жалобу.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.
В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения требований пункта 5.2.4 ГОСТ 50597-17 Национального стандарта РФ «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Было установлено, что внутриквартальные дороги по улице Зари имеют дефекты в виде выбоин и иных разрушений, что создает угрозу безопасности дорожного движения.
В связи с чем прокуратура в интересах неопределенного круга лиц обратилась в суд с иском к горадминистрации о возложении обязанности в срок до 30 июня 2020 года отремонтировать проезжую часть улицы Зари в районе домов № 41 и № 49, где зафиксированы выбоины и разрушения.
Ленинский райсуд города иск прокурора удовлетворил, возложив на администрацию обязанность по устранению выявленных нарушений. Однако не согласившись с решением суда 1 инстанции, администрация подала на него апелляционную жалобу.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.
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