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В Свердловской области за 10 месяцев произошло более 1,5 тыс. преступлений с использованием пластиковых карт

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. В январе-октябре 2019 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 48 тыс. 653 преступления. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



При этом к категории небольшой тяжести относится 50,1% преступлений, а 22% являются тяжкими или особо тяжкими.



С применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 14,5% преступлений, в том числе: с использованием расчетных (пластиковых) карт совершено 1 тыс. 572 преступления, компьютерной техники — 877, программных средств — 291, сети Интернет — 4 тыс. 073, средств мобильной связи — 3 тыс. 338.



С использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено 26,2% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 55% мошенничеств и 9,4% краж.



Более половины из общего числа всех зарегистрированных преступлений (53,9%) составляют хищения чужого имущества. Посредством кражи было совершено 70,8% хищений, мошенничества — 20,2%, присвоения или растраты — 1,4%, грабежа — 5,3%, разбоя — 0,7%.



В общественных местах было совершено 37,8% зарегистрированных преступлений. На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 11 тыс. 009 преступлений (-4,2%), в том числе: 483 грабежа (-11,4%), 4 тыс. 710 краж (-4,3%), 66 разбойных нападений (-27,5%).



В городах и поселках городского типа совершено 43 тыс. 382 преступления или 89,2%, а в сельской местности — 5 тыс. 263 преступления.



За 10 месяцев 2019 года расследовано 27 тыс. 631 преступление (-1,7% к уровню прошлого года).

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